El Ayuntamiento de Ribeira pide que el remolcador "Heroínas de Sálvora" haga escala en la ciudad en su traslado de Santurce a Tenerife

El Ayuntamiento de Ribeira pide a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y a la Delegación del Gobierno en Galicia que el remolcador de altura "Heroínas de Sálvora" de Salvamento Marítimo haga escala en la ciudad. Así lo ha dado a conocer a última hora de esta mañana el Gobierno local, haciendo referencia a que Salvamento Marítimo incorporará en próximas fechas a su flota esa embarcación especializada en el rescate de vidas humanas en el mar, así como remolque y lucha contra la contaminación marina. Debido al nombre con el que se ha designado a este buque, desde la Administración local ribeirense indican que se han hecho gestiones para pedirle a Salvamento Marítimo una escala en el municipio cuando zarpe desde la cornisa cantábrica, concretamente de Astilleros Zamakona, en la localidad vasca de Santurce, con rumbo al puerto de Tenerife, en las Islas Canarias, donde tendrá su base de operaciones.



“Consideramos que sería excepcional que a sociedade ribeirense tivese a oportunidade de poder ver de preto este magnífico barco cunha escala no noso concello. Tamén sería interesante a posibilidade dunha xornada de portas abertas que permitise explorar as innovacións das que dispón este navío. Por todo isto, trasladamos esta petición a Salvamento Marítimo”, declaró el concejal delegado de Mar, Fernando Abraldes, para seguidamente añadir que esta demanda logra más relevancia teniendo en cuenta que el 18 de mayo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, fecha que desde su área de gobierno quiere celebrar con un programa de actividades. “Gustaríanos poder incluír a parada deste barco no municipio dentro das actividades que estamos preparando. É moi significativo para o conxunto dos ribeirenses a nomenclatura deste navío. Cremos que non hai mellor denominación para o obxectivo marcado deste buque nas augas”, subrayó Fernando Abraldes.



Desde el Ayuntamiento ribeirense recuerdan que María Fernández, Cipriana Oujo, Josefa Parada y Cipriana Crujeiras fueron las cuatro mujeres que salvaron la vida de 56 de los 269 tripulantes que viajaban en el vapor "Santa Isabel" cuando naufragó en la madrugada del 2 de enero de 1921 frente al litoral de la isla de Sálvora, y que la decisión de ponerle el nombre a dicho remolcador contribuye a reconocer aún más si cabe la labor altruista de rescate que realizaron aquella noche. Esa embarcación tiene 82’35 metros de eslora y 18 metros de manga y será el primero que podrá operar con drones en la búsqueda en el mar. “Estamos moi contentos de que un buque desa envergadura poida levar o nome das Heroínas de Sálvora”, dijo el alcalde, Luis Pérez.