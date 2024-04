El Ayuntamiento de Ribeira rescinde el contrato de la obra de la biblioteca tras diez meses sin haberse empezado

Trabajos realizados para la firma del acta de replanteo para la ejecución de las obras del edificio de la Escola de Deportes Náuticos de Aguiño ! Chechu Río

El grupo municipal del PP de Ribeira señala que transcurridos nueve meses desde la entrada en el Gobierno local del pacto entre BNG, PBBI y PSOE parece tiempo suficiente para analizar su gestión, y afirma que "xa podemos ver algunhas cousas meridianamente claras". En primer lugar se refiere a que "quen levanta moito a voz pode acabar tendo que tragarse as súas propias palabras", y que "non nos equivocabamos cando aseverabamos que non estaban preparados para levar un Concello da envergadura e importancia de Ribeira como cabeceira de comarca que é". La portavoz popular, Mariola Sampedro, indicó que el actual Ejecutivo "tripartito" cuenta con algunas ventajas con respecto al anterior que deberían darle un capacidad de gestión "máis eficiente", como es contar con una "aparetente maioría absoluta"que, entre otras cosas, les permitió aprobar un presupuesto municipal del que careció el anterior Gobierno e , y que cuentan con siete concejales con dedicación exclusiva, "duplicando as do PP, o cal, aínda que a costa do erario público, outórgalles unha posibilidade de atención e xestión moi superior á do anterior goberno".

Pese a ello, desde las filas populares señalan que en el referido periodo se acrecentó la "parálise dun goberno sen ideas" y que obras que quedaron adjudicadas y prácticamente rematadas siguen paradas, como el centro social de Carreira, que en junio de 2023 y tenía ejecutada más del 90% de la obra contemplada en el proyecto, o la parada central de autobuses, "cabalo de batalla do actual alcalde e que agora se converteu nunha escombreira no centro do pobo e segue privando de uso dos aparcamentos que podían estar dispoñibles na parte interior da calzada". Sampedro señala que se hacen continuos anuncios de obras de inminente comienzo y que pasan meses y meses y se sigue a la espera, "como cando a principios de ano anunciaban a grada da Fieiteira, da que debían saber que un prefabricado tarda meses en entregarse, pero preferiron dar a nova e deixar aos afeccionados ao fútbol á intemperie nos meses de inverno, mesmo en detrimento dos clubes locais que vían coma os fins de semana de mal tempo minguaba a entrada no campo".

Respecto al edificio de la Escola de Deportes Náuticos, el PP in dica que sólo sabe que el foso de remo será "artesanal" y que ya se verá si, llegado el momento, podrá satisfacer las necesidades del Club de Remo Náutico de Ribeira "que, como sabemos, é o principal activo polo que se considerou realizar ese proxecto". Pero, desde el grupo municipal popular afirman que lo peor de este Gobierno" é a soberbia coa que o seu rexedor segue a eludir as responsabilidades, botando directamente a culpa de todos os seus males ao anterior Executivo sen ter en conta que a responsabilidade de goberno é directamente do que ostenta dita obriga".

Planificación

"A planificación garante o futuro dos territorios e a este goberno deixóuselles planificado, a través da Axenda 2030, o plan de sostibilidade turística, o plan de baixas emisións e comercio, o plan integral de rehabilitación de edificios públicos, o plan de mobilidade e accesibilidade, por poñer algúns exemplos do camiño que tan so consistiría en continuar", subraya Sampedro. La portavoz municipal del PP recalca que las pocas obras que ve que se están realizando son "as que deixamos para comezar ou continuar o goberno do PP: o novo consistorio, o conservatorio, a pista cuberta de atletismo e p módulo de deportes de combate, o paseo do Rio Grande…".

El PP también habla en su propuesta de los 27 millones de fondos que dejó el anterior Gobierno anterior "teñen data de cumprimento ou caducidade e moito nos tememos que gran parte dos mesmos acaben devolvéndose ante a inactividade do seu desenrolo". En este sentido, hace referencia a las obras financiadas por el IGVS, como el derribo de una casa en Romero Ortiz para crear una plaza o la actuación en la conocida como curva de A Muiñeira, "que levan paradas todo este tempo, polo que tampouco sería de estrañar que se nos obrigue á devolución dos fondos". A juicio de lso populares, "Ribeira ten hoxe un goberno máis numeroso e máis caro, pero ineficiente e con menos ideas, o que significa que hoxe Ribeira ten menos futuro. Agardamos que o tempo transcorrido faga recapacitar a quenes ostentan a responsabilidade de gobernar de que o esforzo, a constancia e a humildade son pezas fundamentais para o avance e o progreso", concluye la exposición de motivos de su moción.