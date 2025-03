Barbanza Arousa secunda la movilización contra Altri del día 22

La Mancomunidade Barbanza Arousa muestra su firme rechazo al proyecto de Altri por las consecuencias económicas y medioambientales en la ría de Arousa y en el río Ulla, por lo que se posicionan a favor de la movilización por tierra y mar que tendrá lugar el 22 de marzo, a las 12.00 horas, en A Pobra do Caramiñal.

Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo son los ayuntamientos que integran el ente supramunicipal. Acompañado de sus homólogos, el presidente de Barbanza Arousa y regidor rianxeiro, Julián Bustelo, respaldo con datos el posicionamiento contrario a la macrocelulosa por su impacto en el ecosistema, pero también en la salud de la ciudadanía.

Bustelo manifiesta que, ante la luz verde a la declaración ambiental de Altri por parte de la Xunta de Galicia, ‘‘volvemos a amosar o noso rexeitamento a un proxecto que supón un cañonazo á liña de explotación das nosas economías locais e ao modo de vida de miles de persoas non só nos nosos municipios, senón tamén no conxunto da ría de Arousa’’. Según expuso, este proyecto afectará negativamente al caudal del río Ulla y, en consecuencia, a su biodiversidad, pues la factoría necesitaría captar 46 millones de litros de agua al día, devolviendo al medio alrededor de 30 millones tras pasas por distintos procesos industrial.



Revés para el sector del mar

El presidente del ente también destaca las secuelas para el sector del mar, estratégico para Arousa, pues se cifran en más de 15.000 los puestos de trabajo que se generan de manera directa y en 50.000 los indirectos. ‘‘No Barbanza, a cadea mar-industria xerou no 2021 o 76% da súa riqueza e hai máis de 150 empresas da cadea, cunha facturación que chega ao case practicamente aos 3 millóns de euros’’, subraya. Algo que, sostiene, ‘‘todo isto pode verse en risco ao comprometerse a calidade as augas do río Ulla’’. De hecho, afirma que en el 2024 la producción en la ría de Arousa cayó un 44,7% con relación al quinquenio anterior y las ventas en las lonjas pasaron de 29,4 a 14,7 millones de euros. Con el impacto social consecuente.

En esta línea se pronuncian Luís Pérez, de Ribeira; José Carlos Vidal, de A Pobra; y José Ramón Romero, de Boiro; por el ‘‘forte impacto ambiental, poñer en risco o abastecemento de risco de auga potable e por danar o sector do mar.’’

Dispositivo especial para la concentración

Cada uno de estos ayuntamientos presentó en su día alegaciones al proyecto de Altri y, en su hoja de ruta, no descartan establecer sinergias con otras localidades afectadas para crear un altavoz conjunto. Además, para la movilización del 22 de marzo, el Concello de A Pobra está trabajando en un dispositivo especial de seguridad para garantizar la fluidez de tráfico y las plazas de estacionamiento.