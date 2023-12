Barral prevé que en una semana acabará la mejora de caminos en Teira adjudicada por 57.198 euros

El Gobierno local ribeirense prevé que la próxima semana remate la mejora de caminos en Teira, en Corrubedo, que se adjudicó a finales de octubre a Transmaser Excavaciones SL por importe de 57.198 euros. El alcalde, Luis Pérez, visitó el miércoles esas obras que se ejecutan en el camino que, según dijo, “une o lugar de Teira co resto da parroquia na que se ubica, co propósito de mellorar o pavimentado e a accesibilidade do mesmo”. El mandatario local manifestó que esta actuación era “moi demandada pola veciñanza” y agregó que “a mellora dos camiños nas parroquias pequenas ten un impacto directo na accesibilidade a servizos esenciais, e desempeña un papel crucial en termos de conectividade e mobilidade, o que impacta directamente na calidade de vida da veciñanza”, destacó Pérez Barral.