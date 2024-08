La propuesta de designación de los festivos locales para 2025 abre la primera ruptura seria en el tripartito de Ribeira

Dentro de un pr de días se debatirá en el seno de la corporación municipal de Ribeira uno de los asuntos que más debate y polémica suele suscitar: la designación de los dos días festivos locales. Este periódico ha podico saber que el alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, propondrá, manteniéndose firme en la postura que su formación política, el BNG, mantuvo siemopre en la oposición, en el próximo pleno extraordinario que está previsto que se celebre este jueves, que los festivos locales para el próximo año sean el Martes de Carnaval, es decir, el 4 de marzo, y el Día da Dorna, 24 de julio.

Por su parte, Vicente Mariño, portavoz del PBBI, que forma parte del Gobierno tripartito, se desmarca parcialmente de esa propuesta, en la que podría significar la primera ruptura seria del acuerdo que firmaron trs el resultado de las últimas elecciones municipales, y ha registrado una enmienda se sustitución en la que propone que los festivos locales para 2025 sean el Martes de Carnaval y el 12 de septiembre, festividad de Santa Uxía, patrona de la ciudad. Dicha enm ienda deberá ser votada, como es habitual en los plenos, antes que la propuesta, por lo que dependerá de lo que vote el grupo municipal del PP para determinarse si sale adelante esa iniciativa de Mariño de Bricio y su formación política, pues se entiende que los ediles del BNG respaldarán la propuesta del primer edil.

El líder de la formación independiente de corte conservador defiende su postura, como en anteriores ocasiones, en que “es fruto de la escucha activa del tejido empresarial, para defender los intereses de la hostelería y del comercio, sectores a los que el Martes de Carnaval genera un importante flujo económico”, y que es la que su partido decidió defender.

Respecto a la patrona, el PBBI considera que sería beneficioso crear una programación festiva en torno a ella para dinamizar el municipio en septiembre. Precisó que esa elección no va en detrimento de la Dorna “pues no implica una actitud contraria a esta Festa de Interese Turístico de Galicia, que en 2025 caerá en jueves y, teniendo en cuenta que el día siguiente será festivo autonómico, estaríamos así ante casi 4 días consecutivos no laborables”, por lo que cree más “adecuado” decantarse por las otras dos opciones.