El BNG exige que se cubra de manera inmediata la plaza de médico en Corrubedo

Los concejales en funciones del BNG de Ribeira, Luis Pérez Barral y Cruz Rivadulla Márquez, participaron esta mañana en la concentración en defensa del centro de salud de Corrubedo junto a los vecinos de la parroquia, y aprovecharon para recriminar que "lonxe de mellorar, o conselleiro de Sanidade aínda eliminou máis días de atención sanitaria nesta parroquia ribeirense". Pérez Barral, que mañana al mediodía será aspirante a la Alcaldía ribeirense dentro del pacto suscrito entre la formación nacionalista, el Partido Barbanza Independiente y el PSOE, se refirió a los datos para "retratar" la preocupante realidad que padece la Sanidad gallega y "deixar en evidencia o 'teatrillo' do PP para facer ver aos cidadáns que aquí non pasa nada".

Pérez Barral dijo que el BNG no va a aceptar que se venda como "normalidade" una "situación de excepcionalidade permanente" y, en ese sentido, se refirió a los miles de gallegos que no tienen médico asignado, "aos que se ven na obriga de agardar semanas para ter unha cita ou a todos os prexudicados polo peche dos seus consultorios de referencia". Los vecinos de Coorubedo siguen demandado un mismo médico y a tiempo completo durante la semana para su centro de salud.

Desde la agrupación frentistas indican que la radiografía de la situación real "fronte as mentiras do conselleiro e do PP inclúe case 215.000 doentes que agardan por unha primeira consulta hospitalaria, 46.000 á espera dunha intervención cirúrxica ou 250.000 pendentes dunha proba diagnóstica". A su juicio, el PP no consigue tapar con propaganda "a grave situación da Sanidade Pública e os gravísimos problemas estruturais consecuencia de 14 anos de recortes", sentenció Barral, que recordó que detrás de las estadísticas "hai persoas, con nomes e apelidos, que sofren pola súas doenzas". El candidato a la Alcaldía ribeirense volvió a demandar, entre otras cuestiones, un plan de contingencia con medidas y refuerzos para hacer frente a la atención sanitaria en la época estival.

También se refirió a la "realidade" del gasto sanitario y recordó, haciendo alusión a datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que Galicia es "segunda pola cola" en la inversión en Atención Primaria, o la cuarta comunidad que menos presupuesto destina a pagar a su personal "provocando unha fuga de profesionais". Barral insistió en que todas las medidas propuestas por el BNG son "máis que factibles se hai vontade de investir os recursos e contratar o persoal sanitario necesario para garantir a calidade na atención á poboación", concluyó.