El BNG hace campaña por el comercio de proximidad de Ribeira

El BNG ribeirense inició ayer su propia campaña de apoyo al comercio de proximidad bajo el lema “Mellor local, mellor galego”, para concienciar a la población de la importancia de comprar en los negocios de la capital barbanzana. Por ello, el portavoz municipal de la formación frentista, Luis Pérez, acompañado de militantes de la localidad, hizo un llamamiento a consumir en el comercio local en estas fechas de grandes compras “porque consumir productos galegos xera riqueza e emprego e refora o comercio sustentable”. El edil nacionalista considera que actuando de esa manera se favorece la dinamización económica del entorno, se ayuda a personas próximas y “obtéñense productos a bo prezo e de calidade”.

Desde el Bloque incidieron en la necesidad de seguir impulsando el sector comercial “gravemente afectado pola inflación e a crise de prezos”, y se quiso poner en valor que este año se reedite el bono comercio, precisando que se trata de una iniciativa propuesta por la formación nacionalista con el aval del sector comercial. “Cando propuxemos esta medida naa Asociación de Empresarios de Ribeira e no Concello todos a viron positiva, por iso este ano haberá máis persoas beneficiarias, o que permitirá xerar un impacto económico positivo no comercio e na hostalería de Ribeira e axudará a moitas familias a afrontar os gastos do Nadal”.

La campaña de apoyo al comercio local del BNG contempla otras propuestas, como la necesidad de promover una nueva Lei do Comercio Local para regular horarios o temporadas de rebajas porque “a lexislación do Partido Popular está feita á medida dos grandes”. Por último, reclamó ayudas para la digitalización y la creación de empleo estable, así como la idoneidad de crear un sello de calidad que identifique el origen de los productos pesqueros, marisqueros y de la huerta que favorezcan su comercialización.