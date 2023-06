BNG, PBBI y PSOE sellan el acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años en Ribeira

Después de un par de semanas de negociaciones entre responsables del BNG, PBBI y PSOE, hubo fumata blanca y los tres partidos alcanzaron un acuerdo de gobernabilidad, que se selló este mediodía en A Terraza do Mercado en medio de una gran expectación mediática, y que tendrá como cabeza visible al joven nacionalista Luis Pérez Barral, que este sábado será investido alcalde, mientras que las otras dos formaciones políticas ostentarán sus respectivas tenencias de Alcaldía. Fue el propio Pérez Barral el que confirmó lo publicado por este periódico hace unas horas de que se había alcanzado un pacto que, a su juicio, responde a los "alto e claro que falaron os veciños de Ribeira" en las últimas elecciones municipales, y que propiciaron un cambio de gobierno y que el mandato popular salido de las urnas "entendemos que pasa por ese cambio de goberno que levamos agardando durante moitos anos", dijo el líder del BNG. Agregó que ese ese Ejecutivo será nuevo, "que abra -dijo Pérez Barral- un tempo novo", que estará encabezado por el BNG, y en el que precisó que ese pacto se sustenta "na xenerosidade, na leadade e tamén no respecto mutuo dos grupos", anteponiendo los intereses y derechos de los ciudadanos "por riba de todo" y que aplique políticas que desea la gente de Ribeira.



"Neste acordo se suscriben cuestións tan básicas como realizaar uns orzamentos que atendan as necesidades prioritarias da poboación, que reforcen a aporta polos servizos públicos e que reforcen a seguridade, o mantemento ou a limpeza, e que son cuestións que a xente de Ribeira demandaba e que este goberno non estaba a atender", dijo Luis Pérez, quien insistió en que dan este paso adelante "coa xenerosidade das tres forzas políticas para que Ribeira teña ese cambio que necesita e imos empezar a traballar desde xa para darlle resposta a todas esas inquedanzas e demandas que nos fan os veciños de Ribeira". Agradeció "traballo, o esforzo e a lealdade" de los tres grupos políticos en unas negociaciones "discretas" y en las que hablaron de las políticas y de los intereses de los ribeirenses, y declaró que "vamos deixar atrás unha forma de gobernar que entendemos que tiña que estar erradicada xa hai moito tempo". Y anunció que este va a ser "o Goberno da poboación de Ribeira, aberto e transparente".

Por su parte, Vicente Mariño, cabeza de lista del Partido Barbanza Independiente (PBBI), manifestó que ayer tuvieron conocimiento el anuncio de la renuncia al acta de concejal por parte de Manuel Ruiz -se hizo efectiva hoy- y que pese a que su número 2, Mariola Sampedro, pasó a ser la candidata del PP, pero que a su partido no se había dirigido a hablar con su formación política. Recordó que el PBBI es un partido local y cuya única preocupación son los vecinos del municipio y no negó que surgió de una escisión proveniente del Partido Popular, precisando que no son un "anti PP", sino que es un partido de los ribeirenses. Mariño de Bricio, que puntualizó que "se nos ha acusado y hemos tenido presuiones de todo tipo durante todos estos días", manifestó que el causante de que se haya llegado a este punto "no es el PBBI" y que "cada uno tendrá que reflexionar sobre lo qué ha hecho en todos estos años".

Igualmente, Mariño de Bricio recordó las diferencias que tuvo cuando desempeñaba la concejalía de Servicios Sociales y con diferentes tenientes de alcalde como Lola Elorduy y Herminia Pouso y que, a partir de ahí fue como crearon un partido "porque entendimos que había otra forma de gobernar Ribeira" con un partido que estuviera siempre pegado a los vecinos. "Los que formamos esta lista hemos vito como día a día se estaba ninguneando a los ribeirenses, como se estaban poniendo unas siglas por encima de los vecinos", dijo Mariño, que añadió que si hdan este paso para alcanzar un acuerdo de gobierno con BNG y PSOE es para estar al lado de los ciudadanos día a día.

"Podríamos estar en nuestras casas o en nuestro trabajos sin complicarnos la vida, pero nos la hemos complicado porque vemos que hay otra forma de gobernar, y no es que esté ahí el señor Ruiz o que no esté", declaró el candidato del PBBI, quien precisó que el Gobierno municipal de estos años era más que Manuel Ruiz, haciendo referencia a otros miembros de su equipo como la que será la candidata popular, Mariola Sampedro, de la que dijo que "nos atacó a nivel personal y profesional", o sus compañeros Ana Barreiro, Emilio Pérez o Víctor Reiriz, refiriendo algunas de las afrentas que habían sufrido él o alguno de los miembros de su partido.



Y Francisco Suárez-Puerta, del PSOE, incidió en que el acuerdo alcanzado responde a la creencia de los socialistas de que Ribeira necesita un "cambio de rumbo" siguiendo el mandato popular y que era una obligación firmar este pacto por "uhna Ribeira distinta e nova", y que con esa idea fue con la que se presentaron a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. "Acadamos un concelleiro e podemos dicir que Ribeira vai a cambiar o signo da Alcaldía. Entre os tres conseguimos máis do 50% dos votos, pero nos temos unha obriga cos nosos votantes, que é a de representar unha alternacia dentro do Goberno municipal e aquí vai quedar patente co PSOE, un partido de esquerdas que non está comprado polo PP, cousa que se estivo dicindo abertamente nos últimos días, e o cal é mentira", manifestó Suáres-Puerta Colomer. Por último, afirmó que saben lo que requiera Ribeira ahora mismo y que eso es lo que se firmó en el acuerdo de gobierno "para sacar adiante unha Ribeira distinta e nova e un cambio de rumbo", insistió.