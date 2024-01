El BNG reclama a Costas del Estado mejorar los cantiles entre Punta Fincheira y Tanxil y el entorno de Tronco

El BNG de Rianxo presentó un moción para reclamar a Costas del Estado la mejora de la zona de cantiles entre Punta Fincheira y Tanxil y el entorno de Tronco. "Estamos a ver ano tras ano que continúa a degradación dese espazo sen que a Administración estatal realice obras de calado que eviten esta contínua perda de terreo pola erosión causada pola chuvias nuns casos e a acción do mar noutros". Desde la formación frentista apuntan que se trata de un lugar emblemático "ao pé do chalet dos Baltar, cun complexo urbanístico pioneiro no uso do formigón por parte de Eduardo Rodríguez Losada Rebellón, arquitecto galego de renome que integrou ademáis da vivenda, un peirao, varias construccións adicionais e, sobre todo, esa imaxe non retornada da Virxe de Guadalupe de Asorey".

Los nacionalistas apuntaron que, por tanto, se trata de un lugar de importancia patrimonial y no solo natural "en perigo de derrubamento constante", precisaron . El grupo municipal liderado por Xusto Ordóñez precisó que está aumentando la "inseguridade do tránsito peonil e a perda dun espazo próximo e integrado no casco urbano que ao longo destes anos se tentou infrutuosamente dotar dun orzamento para a súa mellora". El BNG recuerda que en el año 2007 logró que se alcanzase una negociación en el Congresro "de los Diputados para que Costas dispusiera de 700.000 euros para acometela. Inexplicabelmente, rexeitáronse na localidade e nunca se chegaron a investir na zona. Seguen a ser constante obxecto de alegacións ao orzamento do Estado polo BNG pois máis que nunca segue vixente esta demanda e debe materilizarse".

Desde entonces, el Bloque Nacionalista Galego indicó que apenas se acometió algún "pequeno parche esperanzador" pero que fue muy insuficiente para evitar la degradación que se apodera de ese territorio. "Unha situación que se prolonga en Tronco con peche dun camiño costeiro pola perigosidade, primeiro pechado o acceso en vehículo e logo tamén comprometendo o paso a pé", señaló Ordóñez. Por ello, el BNG señala que hace unos meses pudieron ver con preocupación que Costas del Estado realizaba una tala de arbolado en Tanxil que pudiera ser "a antesala de novas caídas de terras e derrubes perigosos sobre o paseo e a praia, acelerando a degradación. Como queira desexamos se recupere para a veciñanza este espazo, recuperemos a seguridade integral da zona e que permita un retorno futuro da Virxe de Guadalupe Asorey".



Los acuerdos que se pretenden alcanzar en el próxuimo pleno de la corporación municipal pasan por instar a Costas do Estado a realizar un proyecto integral de recuperación de las zonas de Tanxil y Tronco, dotándolo de los recursos y la actuación necesarios para evitar la referida degradación; realizar un seguimiento mientraseso no se lleva a cabo, así como del estado de la costa, en especial de donde e produjo la pérdida de masa arbórea; y solicitar una entrevista por parte de la Alcaldía para gestionar esas actuaciones con los nuevos responsables de Costas del Estado en Galicia.