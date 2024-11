BNG y Vía Galega honran en Ribeira el legado de las Irmandades da Fala en un homenaje a la lengua y cultura gallegas

El BNG de Ribeira y la plataforma social Vía Galega realizaron ayer, junto el merendero entre el camping de Coroso y la playa de Río Azor un acto especial en recuerdo de las Irmandades da Fala, en el marco de la celebración de los 106 años de la I Asemblea Nacionalista, y contó con la participación del responsable local, Rafael Pazos, la escritora Patricia Torrado y el alcalde de la capital barbanzana, Luis Pérez. Rafael Pazos recordó como las Irmandades da Fala celebraron la asamblea nacionalista de Lugo y reafirmó el compromiso de la organización en divulgar los símbolos que les identifican y reconocen como pueblo gallego, tales como la bandera o el himno.

Por su parte, la escritora Patricia Torrado, aprovechando la proximidad con la efeméride del 25-N, destacó que la igualdad pasa por reivindicar las voces silenciadas de todas las mujeres "ás que se lles ten parasitado traballo, loita e voz, pois deixalas no esquecemento tamén é unha forma de violencia machista". También expuso el difícil trabajo que siempre tuvieron alas féminas aún en espacios en los que se presuponen otras ideas y aseguró que la mujer también trabajó mucho dentro de las Irmandades da Fala, algo que no se sabría sin el esfuerzo ingente de recuperación de sus nombres y conquistas que hicieron escritoras como Aurora Marco. La autora sonense también reivindicó que es de justicia que el próximo año el Día das Letras Galegas se le dedique a todas esas "contareiras" que desde la cuna "aleitaron no idioma, a defensa da terra e do noso espíritu nacional".

Por último, antes de que se izase la bandera autonómica y se interpretasen los himnos gallego y del antiguo reino de Galicia, intervino el alcalde ribeirense, Luis Pérez, que reivindicó el trabajo a favor del idioma que hicieron las Irmandades da Fala y aseguró que "é importante lembrar que a defensa do galego non é unha tarefa do pasado, senón unha misión permanente. A globalización e as novas realidades culturais e tecnolóxicas presentan novos retos, pero tamén novas oportunidades para a nosa lingua. Podemos e debemos facer do galego unha lingua do presente e do futuro, unha lingua de innovación, de diálogo e de diversidade. Para iso, é necesario o compromiso de todos: institucións, medios de comunicación, centros educativos, empresas e, por suposto, de cada un de nós".

Además, según apuntó Pérez Barral, las Irmandades da Fala no se resignaron a ser testigos pasivos del "esmorecemento da nosa identidade, e actuaron, construíron e loitaron". El primer edil agregó que "hoxe, nós temos que seguir o seu exemplo. Facer uso do galego no día a día é unha forma de homenaxear o seu traballo. Promover o seu uso é honrar a súa memoria. Apostar polo galego é garantir o futuro da nosa cultura. Non podemos esquecer tampouco que esta é unha tarefa compartida, na que todos contamos. As institucións teñen que ser valentes nas súas políticas lingüísticas, pero tamén as familias, as escolas, as empresas e as persoas deben asumir o seu papel. É unha loita de todos para que as xeracións que veñen poidan herdar un idioma vivo e cheo de forza".