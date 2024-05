Boiro albergará mañana el estreno de la función "deseXo" a cargo de la compañía Talía teatro

La compañía artística Talía Teatro estrenará mañana a las nueve de la noche en el auditorio de la casa de cultura "Ramón Martínez López", en A Cachada, su último montaje, que lleva por título "deseXo". En torno a la una y media de esta tarde tuvo lugar la presentación oficial de esta producción escénica a cargo del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, acompañado por el director del espectáculo, Diego Rey, de Artur Trillo, director de Talía Teatro, y los actores Marta Ríos y Dani Trillo, acompañados de la concejala de Cultura, María Outeiral. Durante el acto se indicó que esta obra teatral de nueva creación surge a partir de las inquietudes surgidas de la propia compañía y de como afecta la pornografía a la vida de las personas. La venta de entrada comenzará en la taquilla desde una hora antes del inicio de la representación teatral.



Esta obra teatral nació a través de un proceso de investigación llevado a cabo por la compañía Talía Teatro y la sexóloga Bárbara Penas para conocer la relación de la pornografía y las relaciones afectivo-sexuales, y que se llevó a cabo en centros educativos de Secundaria de la provincia coruñesa para hacer una composición sobre la situación actual de la educación sexual en la comunidad autónoma. “Un espectáculo moi necesario para poñer sobre a mesa a necesidade da educación sexual”, declaró Diego Rey. Por ello, esta función se concibe como una reflexión en tono cómico sobre la ausencia generalizada de formación, tanto en el ámbito doméstico como en el marco formativo reglado, y la aparición de malos hábitos, frustraciones, estereotipos sexistas y presión a la hora de mantener relaciones afectivo-sexuales. Los intérpretes, Marta Ríos y Dani Trillo, realizarán una exposición humorística de diversas situaciones relacionadas con la pornografía y el sexo, un tema que sigue siendo tabú.

“Este espectáculo forma parte dun programa da compañía que conta coa colaboración do Agadic para a produción e difusión”, afirmó Artur Trillo. Dicha agencia financia a las compañías para favorecer la creación escénica y promover la libertad creativa y también colabora con los ayuntamientos a través de la Rede Galega de Teatros e Auditorios para la realización de funciones. Jacobo Sutil, animó a los boirenses a que asistan al teatro a ver “este espectáculo que conta coa experiencia dunha compañía como Talía Teatro e que trata dunha forma coidadosa e a través do humor un tema importante”. Outeiral, agradeció la colaboración da Agadic con pequeños municipios que permite contar con programación variada durante todo el año e invitó a los vecinos a asistir a la representación de "deseXo", una función "que trata un tema que nos preocupa moito e que buscamos traballar nos centros de ensino a través do proxecto 'En(Clave)' e que non se trata o suficiente no eido educativo ou familiar”.