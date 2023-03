Boiro Novo denuncia ataques vandálicos contra placas y paneles relacionados con la "memoria democrática"

Boiro Novo expresó su repulsa por los ataques contra símbolos de la "memoria democrática" colocados en fechas recientes en la localidad. Desde su asamblea local señalan que su representante en el ejecutivo local asumió las competencias en materia de Memoria Histórica y que desde entonces fueron varios los actos realizados para "dignificar ás victimas perseguidas polo Franquismo", detallando que una parte importante de estas intervenciones consistió en la colocación de placas y paneles informativos como en la fuente de Goiáns o en la Praza de Cimadevila. En una moción registrada en el Ayuntamiento boirense, señal que esas placas y paneles fueron "vandalizados" en varias ocasiones, teniendo que ser limpiados y arreglados pro la Administración local, "o que cremos, ademais de ao patrimonio municipal, un grave atentado contra a dignidade das persoas homenaxeadas e unha proba de que o fascismo segue latente na nosa sociedade", señalan desde Boiro Novo.



Por ello, además de la repulsa a estos actos, también solicita a la corporación municipal que apoye la solicitud al Gobierno de España de la declaración de estos espacios como “Lugares de memoria democrática”, una figura prevista en la Ley 20/2022 de 19 de octubre. Desde dicha formación política añaden que dicha declaración permitirá endurecer las sanciones contra quienes perpetren esos actos, pudiendo llegar hasta los 10.000 euros, "algo que entendemos que pode actuar como medida disuasoria para que non se volvan a repetir", precisó.



Además de todo eso, con posterioridad a la redacción de la referida mocion, y de su presentación, que tuvo lugar a finales del pasado mes de febrero, Boiro Novo indicó que se llevó a cabo otra pintada contra la recientemente nombrada a propuesta de su asamblea “Rúa das Traballadoras do Mar”. Desde dicha agrupación política indican que resulta "significativo que se poduxese na vispera do 8M e borrando o morfema indicativo do xénero, "-as". Non nos cabe dúbida que se trata doutra pintada, aínda que con temática distinta, de semellantes características que as anteriores, a cal dende a nosa asemblea tamén condeamos e así o expresaremos no pleno municipal".