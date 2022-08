Boiro retomará su propuesta para entregar los perros abandonados en la perrera municipal de Ribeira

El Ejecutivo boirense pretende retomar la propuesta llevada hace un par de años al pleno municipal, que entonces no prosperó, para firmar un convenio con el Concello de Ribeira para poder entregar los perros abandonados recogidos en la calle a su perrera municipal. Así lo dio a conocer ayer su concejal de Medio Ambiente, Raúl Treus, quien se define como un defensor de los servicios mancomunados o compartidos y considera que esa será una buena solución al problema que tienen para la gestión de esa situación y dar cumplimiento a la ley. Agregó que mientras tanto, la alternativa a la que recurre dicha Administración local es la de contactar con una entidad o empresa privada para que se haga cargo de ellos, pues precisó que el Ayuntamiento carece de personas y medios para poder gestionarlos.





Treus, que manifestó que él no detectó las incidencias advertidas por Callejeros Barbanza y que hizo públicas ayer a través de este periódico, indicó que al día siguiente de que Callejeros Barbanza registrase el escrito para denunciar la “situación lamentable y precaria” en que vivían los perros abandonados recogidos de la calle en los caniles del punto limpio, ya le respondió a dicha entidad. Y precisó que, básicamente, se le dijo que ya no había perros en esos caniles municipales. El edil boirense, que considera que esa instalación sirve sólo para una estancia temporal y que no debería de superar un día, indicó que los últimos animales que estuvieron allí fueron una perra, que se entregó en acogida, y que posiblemente acabará en adopción, y un perro que se le entregó a una empresa para que se encargase de su gestión.





El presidente de Callejeros Barbanza, Juan Blanco, indicó que la perra a la que se refiere Treus es una a la que hicieron mención en su escrito. Dijo que en la protectora la llamaban “Pitusa”, precisó que llevaba muchos meses en los caniles de Boiro y que, tras esterilizarla y chipearla, le buscaron varias familias, con las que no congenió ya que era muy activa. Agregó que otra asociación la entregó en adopción sin que se le notificase nada a ellos, mientras seguían difundiendo su caso, “lo que supone un ejemplo más de la falta de comunicación entre Protección Civil y Callejeros Barbanza”, dijo Blanco. Y puntualizó que a esa perra “le pusieron por segunda vez un microchip, ilegalmente, por el desconocimiento de que fuera chipeada”.





Por otro lado, en el escrito de la protectora hacen referencia al caso de un perro de raza chow chow, del que asegura que desa­pareció del canil tras su rescate en la zona de Bermo. “Los miembros de Protección Civil decidieron ellos mismos, sin expertos ni consultas, que era de difícil manejo”. Callejeros ya había encontrado un etólogo canino que se haría cargo de la educación del perro e incluso un posible adoptante. Este perro desapareció un día sin explicación, dijo Blanco.