Boiro saca a licitación un proyecto para cubrir el Campo de Fútbol da Mina de césped artificial

El Concello de Boiro saca a licitación el proyecto que cubrirá de cesped artificial el Campo da Mina de Lampón.



El presupuesto total pretende ascender hasta los 673.325,59 euros y contará con la financiación de la Diputación da Coruña.



El alcalde, José Ramón Romero, junto al concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron ayer las instalaciones con el presidente de la directiva del Sporting de Lampón, Manuel Ángel Dominguez, y un miembro de la directiva, Pablo Romero. El objetivo era estudiar el proyecto y analizar su viabilidad.



Tras la visita la intención está clara: transformar el terreno actual desnivelado y árido, en un campo de fútbol recubierto de cesped artificial con dimensiones de 100x56 metros. “Con este teremos xa no muncipio catro campos de herba artificial e un de herba natural e teríamos así cubertas as necesidades dos clubs do municipio”, explicó el concelleiro de Deportes.



Serán necesarias excavaciones para construir un canal de hormigón que recoja el auga de las lluvias, así como colectores de saneamiento, una red de drenaje y un sistema de riego, según indican desde el Concello.



Además, el proyecto también pretende mejorar las propias instalaciones deportivas con parabalóns, barandillas laterales, y mejoras en los accesos al terreno de juego.

Las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 9 de abril.