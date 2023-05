La boya del Observatorio Costeiro de Ribeira incorpora nuevos sensores para conocer las condiciones marinas

Las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y do Mar, Rosa Quintana, visitaron ayer la boya del Observatorio Costeiro de Galicia situada en Ribeira, que se reinstaló en el lugar tras incorporar nuevos sensores para optimizar la recogida de datos y ampliar la información obtenida de las condiciones marinas.





En su visita, las responsables autonómicas ensalzaron la labor que realizan los investigadores gallegos en la recogida de datos en el medio marino con el objetivo de mejorar la gestión de las zonas costeras y prever incidencias como las derivadas de fenómenos meteorológicos adversos o del cambio climático.En este sentido, Vázquez subrayó que Galicia cuenta con “centros de referencia nacional e internacional que traballan na obtención e análise de múltiples parámetros como as condicións do vento ou do mar, a temperatura da auga, as oscilacións de salinidade ou as correntes”.





La boya, situada frente a la costa ribeirense, es una das seis estaciones automáticas de recogida y envío de información que forman parte del Observatorio Costeiro de Galicia, en el que participan importantes centros como el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), el Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar y Meteogalicia.





Por su parte, Quintana puso en valor la importancia de recabar dicha información para dotar a las administraciones y al conjunto de la ciudadanía “dos mellores datos”. Una información “clave para realizar unha adecuada xestión dos recursos e garantir que a súa explotación sexa sustentable. Ademais, permite reaccionar con axilidade ante eventos excepcionais no mar e buscar o mellor xeito de actuar para velar polo bo estado das distintas poboacións”.





Asimismo, la conselleira afirmó que esta investigación es “unha ferramenta fundamental” para adoptar “medidas axeitadas” para la protección del litoral. Además, hizo hincapié en que los datos no se limitan a un uso interno, sino que se pone a disposición de todo el sector productivo, del resto de investigadores y del conjunto de la ciudadanía.