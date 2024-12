La brigada municipal de Obras de Ribeira acomete la sustitución de una deteriorada pasarela de la senda de Teira hacia Corrubedo

La brigada municipal de Obras de Ribeira inició los trabajos de acondicionamiento de la senda peatonal que hay paralela al acceso a Teira por la carretera autonómica AC-303 hacia Corrubedo, para mejorar el tránsito peatonal y garantizar la movilidad segura y con una opción duradera en su mantenimiento. En una primera fase se está procediendo a retirar toda la estructura de la pasarela de madera en mal estado para luego comenzar el acondicionamiento de ese camino rural, en el que, según el Gobierno local, se acometerán labores de preparación, limpieza, excavación, explanación, retirada de hierbas y tierra vegetal y rasanteo.



El concejal del departamento de Obras, Xabier Vidal, manifestó que “o acondicionamento desta senda peonil en Teira é unha acción que nos pediu a xente da parroquia e que imos facer dentro do noso compromiso por mellorar a seguridade e a calidade de vida no ámbito rural”. Ahondando en dicha cuestión, Vidal Peón subrayó que el objetivo “é crear un camiño que facilite o acceso a Teira pero tamén que se manteña en bo estado ao longo do tempo, con necesidades mínimas de mantemento. Seguimos traballando para ofrecer infraestruturas de calidade que se adapten ás necesidades da veciñanza”.