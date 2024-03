Califican en Rianxo el proyecto de la celulosa Altri en Palas de “desastre ambiental” para la Ría de Arousa

Una mesa redonda informativa organizada por el BNG de O Barbanza en Rianxo abordó el proyecto de Altri junto al río Ulla en Palas de Rei, que explicaron la portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, el secretario técnico de Adega, Fins Eirexas y la presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie de Carril, María Porto, junto on el responsable de la formación frentista, Adolfo Muiños. La primera lo calificó de “desastre ambiental e socioeconómico” para la localidad lucense, la comarca de A Ulloa, el río y los 146.000 habitantes de los 11 municipios que beben del agua de ese cauce y para la producción marisquera de la Ría de Arousa.

“Somos as plataformas veciñais, as mariscadoras e as asociacións ecoloxistas os que temos que vir informarvos, porque a Xunta non da a cara” y que explique “que non é unha celulosa, nin bio nin eco, unha macroempresa contaminante” de 366 hectáreas con una chimenea de 75 metros, que va a producir 400.000 toneladas de celulosa por 250.000 de lyocel y que precisa 46 millones de litros de agua al día, y que hace “verquidos contaminados ao Ulla” y que "ainda por riba quere 250 millóns de euros de cartos públicos”.

La Plataforma Ulloa Viva considera que con esa inyección de dinero público “calquera administración responsable financiaría proxectos no territorio, pequenas e medianas empresas que se están a desenvolver no rural galego e que sen moito esforzo e con esa axuda podemos duplicar os postos de traballo que dí Altri que vai crear en Palas”. Además, Gontá considera imprescindible “defender o corazón de Galicia dun desastre ambiental e socioeconómico sen precedentes" y concluyó que “están poñendo moi difícil vivir no rural, están poñendo moi difícil vivir do mar só nos vai quedar emigrar e deixarlle a terra a estas multinacionais usurpadoras”.

"Fábrica química"

Por su parte, Eirexas indicó que Altri “non pode ocultar o proxecto agora que está no Diario Oficial de Galicia, así que ten que contar a verdade, e o de Palas é unha celulosa das de toda a vida”., precisando que “é unha fábrica química, un polo químico que quere instalarse no Alto Ulla” y que en el caso del proyecto de Altri en Palas “será nun 66% celulosa e un 30% de fibras téxtis”. El secretario técnico de Adega también quiso dejar claro en Rianxo que Altri "recoñece no Diario Oficial de Galicia que quere un modelo de industria de enclave”, y agregó que eso en la práctica supone “que usan os nosos recursos naturais de xeito intensivo, deixannos contaminación e trasladan o valor engadido que xeneran a outro lado. O que ven sendo unha industria carracho”.



Y Porto explicó que la cantidad de agua que Altri pretende consumir del Ulla en el embalse de Portodemouros “restaríalle caudal ao río, provocando que a contaminación chegue menos diluída e producindo máis danos aos bancos marisqueiros da Ría de Arousa”. Según explicó la presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie de Carril, “Altri vai a botar ao río cantidades moi importantes de materia orgánica e de químicos, que vai usar para fabricar a celulosa e o lyocel, e iso vai a afectar moito a unha ría xa moi debilitada”.



Y sobre el sector mar-industria en la zona y la afectación del proyecto de Altri, el portavoz del BNG en O Barbanza, Adolfo Muíños, advirtió que en la zona haya muchas fábricas de conserva “que teñen un consumo moi grande de auga, e tamén nos preocupa que si se consume moito o río non leve caudal abondo e acabe derivando en problemas de abastecemento á rede da industria conserveira da zona”. Muíños también destacó la preocupación por el hecho de que Altri “afonda na liña de eucaliptización do país. Nós tamén temos ración de eucaliptos e incendios e é algo que rexeitamos”.