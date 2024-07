El Camino de Santiago que cruza O Barbanza acumula más de 2.000 peregrinos en sus primeros dos años y medio

La Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar lleva trabajando desde su creación hace siete años en el impulso de esta nueva ruta de peregrinación, que traza su recorrido a través de los cuatro municipios barbanzanos, además del de Dodro, para llegar hasta Padrón, donde se une con el Camino Portugués para dirigirse hacia la Praza do Obradoiro y la Catedral, a donde llegan tras recorrer 135 kilómetros, que se divide en seis etapas. Según recordó Manuel Antonio Villar, su actual presidente, que había estado durante los seis primeros como vicepresidente, el objetivo principal que tuvieron fue el de identificar, recuperar y mejorar el antiguo Camino de O Barbanza hacia la capital de Galicia y, así, ofrecerle a los peregrinos “a oportunidade de realizar un camiño de acompañamento do corpo do Apóstolo por vía terrestre, seguindo o traxecto final da traslatio do seu corpo decapitado desde Palestina”, precisó Manuel Antonio Villar. También se esfuerzan por asentarlo y mantenerlo, y están muy pendientes e su señalizzación, procurando revisarla un par de veces al año, pues consideran que es algo esencial para que no haya pérdidas, al tratarse de una ruta desconocida, "y nos parece muy necesario hacer hincapié en ello y un mayor esfuerzo".

El presidente de esta asociación quiso dejar claro que esta ruta de peregrinación no pretende competir con otras históricas, pero insiste en señalar que la tradición de dicha traslatio hasta Galicia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se cimenta la devoción jacobea y que es la base de su propuesta. Detalló que la ruta barbanzana que hoy se puede recorrer es fruto de una tarea muy laboriosa; con la colaboración de varios investigadores, viajeros ilustres y la participación activa de los vecinos de las localidades por las que discurre -aportaron su conocimiento y apoyo-, para enriquecer4 su autenticidad y comprensión, gracias a lo cual se ha logrado el reconocimiento oficial por parte de La Iglesia y el Cabildo de la Catedral compostelana.