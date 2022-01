Cáritas Ribeira superó los 10.000 kilos de alimentos recogidos esta Navidad

Las generosas aportaciones ciudadanas y de empresas de la zona han permitido que Cáritas Ribeira alcanzase una cifra récord en cuanto a alimentos no perecederos recogidos durante la campaña de Navidad de la entidad benéfica, pues se superaron con creces los 10.000 kilos, de los que alrededor de dos toneladas se distribuyeron en el reparto extraordinario que se llevó a cabo con motivo de las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad. En esta ocasión fueron 146 familias beneficiadas -365 personas, entre las que hubo 153 niños-, de las que 85 son de 13 nacionalidades extranjeras y las 61 restantes son españolas, superando ampliamente las 105 familias que resultaron beneficiarias de esa ayuda en 2020.



Cada una de esas familias recibió bolsas cargadas de envases de leche, pasta, arroz, aceite, patatas, latas de conservas y galletas, entre otros productos, así como se les entregó un pollo de aproximadamente tres kilos de peso, además de turrones y dulces navideños, de los que en esta ocasión se recibieron donativos en abundancia. Manuel Mirás, secretario de Cáritas Ribeira, afirmó que este reparto especial entre los más necesitados no se podría haber realizado sin la extraordinaria colaboración de particulares y empresas, algunas de las cuales prefieren permanecer en el anonimato. Aunque cuenta con existencias de alimentos para repartir durante tres meses, señaló que no se puede bajar la guardia, y que hay productos que se agotan rápido como leche y aceite. En diciembre desarrollo la campaña de recogida de alimentos en los supermercados Froiz, Gadis, Eroski y Claudio Corrubedo, en el ultramarinos Mari Carmen, y en colaboración del Natural Sport, Cidade de Ribeira CF, el colegio A Milagrosa y el Concello de Ribeira.



Por ello, en nombre de Cáritas, Mirás transmitió el agradecimiento a todos, así como a la conservera Ignacio González Montes, las farmacias Sanmamed y Enguix, Basoñas Mar, Cofradía da Dorna, Lonxa de Ribeira, Carla and Company Assets SL, las clínicas dentales del Doctor Frutos y de Gonzalo López Castro, el estanco Picher, la Cofradía de Pescadores de Ribeira, Gude Armadores SA, Frinsa, la frutería Barbanza, los gimnasios Corpus Fitness y Natural Sport, Serdeco Contratas SL, Pastelería Fina, Peluquería-Academia Yara, Decor Lux y el restaurante del Club Náutico, que colaboraron económicamente o con productos a lo largo del año. Lo mismo dijo para los comercios colaboradores que donaron objetos de regalo para el sorteo de Navidad. Y valoró la entrega y dedicación altruista y comprometida a favor de los vecinos más desfavorecidos por parte de los voluntarios, de los que dijo que son “recursos imprescindibles”.



Por otro lado, el balance económico de Cáritas Ribeira del año pasado refleja superávit de 8.454 euros, tras obtener unos ingresos de 66.717 euros, sobre todo por el aumento de donativos, que se elevaron a 48.648 euros, a los que se sumaron 10.077 de cuotas de socios y 4.413 de colectas en la parroquia. Los gastos ascendieron a 58.253 euros, de los que 13.450 fueron para financiar el proyecto Chanela, 10.483 para vales de alimentos, 5.100 para el Fondo Diocesano, 5.621 para alquileres y 2.200 para la situación de emergencia en La Palma, entre otros.