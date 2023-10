El salón de actos del centro cultural Lustres Rivas, de Ribeira, albergó a última hora de la tarde del viernes la presentación del libro “As arelas de Mariña”, editado en junio del presente año por Toxosoutos y cuya autoría es de María del Carmen Rey Núñez, natural de la localidad coruñesa de Mazaricos. La escritora estuvo acompañada por la concejala de Cultura, Antía Alberte, así como Encarna Pego y Manuel Cartea, vicepresidenta y vocal de Barbantia, en este evento que también contó con la colaboración de la Diputación coruñesa y del Ayuntamiento ribeirense, para dar a conocer su cuarta y última publicación, después de "Escapados", "Mulleres" y "Relatos", y que empezó a escribir para hacer frente a la depresión que padecía.

Esta novela narra la historia de Mariña, la protagonista, que no conoció el amor de sus padres, pues era una empleada la que la atenndía y le daba cariños. De todas maneras, ella se seguía fijando en la forma de actuar de los suyos, sobre todo de su abuela materna, a la que consideraba excepcional y de mayor quería ser como ella. Cuando empezó a ir al colegio de monjas en compañía de siu tortura, Doña Celia, intentó materializar todos sus anhelos, incluso de enamorar a Don Amador, el cura, lo que provocaba que las monjas ya no supieran a uqe santo rezarle para que ella cambiase, pro raro era el día en que no hacía "unha desfeita"