La carpa solidaria de la Praza de Galicia de Boiro dará cabida a la primera fiesta Cultura Solidaria a beneficio de Cáritas

La actividad de la carpa solidaria de la Praza de Galicia, de Boiro que arrancará a las siete y media de la tarde de mañana con un concierto de la Escola de Música de Boiro, contempla para este viernes la celebración de la I Festa Cultura Solidaria, con una recogida de alimentos no perecederos de primera necesidad para Cáritas Parroquial, entidad a la que se le dará visibilidad por su ayuda de todo el año a familias necesitadas. Y se contará con actuaciones de agrupaciones locales desde las 11.00, como el ballet de Cen Pliés, a la que seguirán un espectáculo de animación infantil con O Apalpador y Monifates, un recital de combo jazz de la Escola de Música de Boiro y, antes del parón del mediodía, con DJ Matrek. El evento se retomará a las cinco de la tarde con las intervenciones de Abeloura, Os Pequenos do Barbansa, A Dorniña de Abanqueiro, Xilbarbeira, As da boina, Aroña y Nunca é tarde. A las 18.00 horas, el grupo Turbina servirá una chocolatada, a Banda de Música de Boiro dará un concierto y los colegios Santa Baia, Santa María do Castro y Abanqueiro, actuará Bruno DJ y cerrará The Cuncas.