Celadores y técnicos de rayos del Hospital do Barbanza reclaman al área sanitaria mejoras laborales

Los celadores y los técnicos del servicio de Radiología del Hospital do Barbanza reclaman su estabilización a la Xerencia del área sanitaria. Además de registrar sus respectivas peticiones para que sean remitidas a sus responsables, con la intención de que sean atendidas, esos profesionales se reunieron en los últimos días con los delegados sindicales de la CIG en el complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, para canalizar de otro modo sus demandas y que las puedan defender en la reunión que está previsto que mantengan a finales de esta semana con los responsables del área sanitaria.



Con respecto a los celadores, hay alguna plazas que las autoridades sanitarias consideran que son refuerzos Covid-19, mientras que tanto los profesionales que desempeñan esa labor como sus representantes sindicales sostienen que son plazas que cubren las necesidades que tiene el hospital. Además, reclaman que se creen plazas de celadores para los servicios de Radiología y de Diálisis, así como para quirófanos, pues sostienen que no cuentan con esos profesionales, sino que los que acuden a ellos proceden de otras dependencias. Señalan que en otros hospitales comarcales están saliendo plazas nuevas de celadores, mientras que en el hospital barbanzano no se convocan. José Manuel Sanmiguel, delegado de la CIG, reconoce que hace tiempo se hizo un aumento de plantilla y que el problema no está tanto en la falta de celadores, sino más bien en sus condiciones laborales, respecto a las que sostiene que precisan de mejoras.



Por su parte, los técnicos de Radiología sostienen que, debido al volumen de trabajo que tienen que soportar los fines de semana, creen que es necesario que se abra una negociación para que se que haya uno de esos técnicos por la noche. Ahondando en esta demanda, señalan que se produjo un aumentó en la cantidad de trabajo, pero no se hizo lo propio con la plantilla, que advierten que precisa de un refuerzo estable para los turnos de mañana, tarde y noche de los sábados, domingos y festivos. Desde la CIG puntualizaron que la demanda que van a defender ante la Xerencia del área sanitaria de Santiago-O Barbanza es que haya dos turnos de técnicos en dicho servicio, y esperan que sea atendida. l