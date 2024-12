El centro Lustres Rivas exhibe 17 creaciones seleccionadas del “XVIII Certame Isaac Díaz Pardo de Artes 2023”

La sala de exposiciones del centro cultural Lustres Rivas, de Ribeira, alberga hasta el 18 de diciembre la exposición del “XVIII Certame Isaac Díaz Pardo de Artes 2023”, en la que se pueden ver 17 diversas propuestas de creaciones artísticas, entre las que se incluyen videocreaciones, instalaciones audiovisuales, fotografías, esculturas, grabados, pinturas y otras formas de expresiones artísticas, entre las que se incluye la pieza audiovisual “Erre melón”, del fonsagradino Berio Molina que, por unanimidad, ganó el concurso. Valentín González Formoso, presidente de la Diputación Provincial, institución convocante de dicho certamen, llegó a decir de esa creación que "transpórtanos a un modo especial de ollar o mundo" que, pese a las aparentes facilidades comunicativas actuales, "conta con numerosas barreiras se nos situamos fóra do normativizado". La exposición podrá visitarse de lunes a sábado en horario matinal, así como de lunes a viernes también por la tarde.

Durante el acto de inauguración, el alcalde ribeirense, Luis Pérez, que destacó que el referido concurso es uno de los más importante de referencia en el ámbito gallego y que hace un llamamiento a creaciones artísticas innovadoras y también a otras que están muy consolidadas, recordó que en 2025 se le dedicará a la memoria de Díaz Pardo el Día das Artes Galegas. El primer edil destacó que se está ante una muestrra muy visual "como poucas veces estamos habituados a ver nesta sala", en donde lo habitual es que se exhiban esculturas, fotografías o pinturas. "Non temos o costume de ver expresións audioaudiovisuais, polo tanto é unha exposición única e a que animamos a poboiación de Ribeira e da contorna a visitala". Agregó que se está ante una muestras que es una oportunidad perfecta "para coñecer as mellores creacións artísticas do panorama galego do momento". Y de la obra ganadora, el regidor local dijo que "reflexiona sobre a linguaxe e as formas de comunicación que se sitúa fóra do ámbito normal".