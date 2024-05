La CIG demanda trabajo digno y denuncia la precariedad laboral en su manifestación del Primero de Mayo en Ribeira

La manifestación convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) de O Barbanza en Ribeira con motivo del Día Internacional del Trabajo reunió a un centenar de personas, que salieron desde delante del edificio del mercado municipal y que, tras recorrer la Rúa Canarias, la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, la Rúa Mariño de Rivera, la Praza do Concello y la Rúa Ramón y Cajal, remató en la Praza Porta do Sol, a diferencia de otros años, que era en la Praza do Concello, pero las obras de remodelación y mejora de la eficiencia energética que se ejecutan en el consistorio no lo recomendan. Durante el recorrido,los participantes portaron algunas pancartas y gritaron diferentes proclamas, entre las que sobresalió "coa ciga na rúa a loita continúa".

Nada más llegar a la Porta do Sol, el primero en intervenir fue Fran Rei, miembro de la ejecutiva comarcal de la CIG, quien destacó que la CIG estaba liderando la reivindicación y la dignidad de la clase obrera con la movilización "máis necesaria ca nunca" y que en esta ocasión incluía la "responsabilidade engadida de ser a primeira forza sindical en Galicia, tanto en representacion como en afiliados". Destacó que este primero de mayo se enmarcó en medio del desarrollo de la campaña "Stop precariedade. Traballo digno", que puso en marcha el sindicato nacionalista paraa tratar de destapar y denunciar "o constante aumento da precariedade e baixos salarios", así como "os negativos efectos da refroma laboral de hai dous anos e que estende a pobreza laboral e o abuso da contratación a tempo parcial e fixo discontinua", así como de la actual carestía de la vida, hasta el punto de que "m´çais do 50% das familias e o 26% dos traballadores están en situación ou risco de pobreza".

Rei señaló que la reforma del "goberno máis progresista da historia" ha supuesto el aumento en lso contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, en sustitución de lso contratos temporales y que, además, creció desde el año 2021 en un 125,1%, "cun aumento en 4,1 puntos dar persoas asalariadas con xornada parcial ou fixa discontinua na contratación indefinida". Además, dijo que u dato "tristemente negativo" es que, pese a aumentar un 20,7% os despedimentos, as indemnizacións percibidas baixaron unha media do 34,9%, polo que máis despidos e menos indemnización, cando debería ser ao contrario". "E, ademáis, dentro destes despedimentos non se inclúen os libres e gratuitos por non superación do periodo de proba, aumentando tamén estes de 217 en 2021 a 1.974 en 2023", precisó Fran Rei., quien dijo que esto lo ven todos los días en la CIG, "oncde constatamos que en moitos casos non se respectan nin os mínimos dereitos, con fraudes na contratación, imposición do medo a perder o traballo por parte dos empresarios sen escrúpulos e envalentonados polo amparo da lexislación laboral".

También intervinieron otros de los responsables del sindicato frentista, destacando las palabras de Xan García, su responsable comarcal, quien incoidió en las ideas ya manifestadas por Rei, pues indicó que la principal reivindicación para ese día es la de un trabajo digno y contra la precariedad laboral, pero también dijo que en este día deben hacer un “berro mundial” por la paz y la soberanía de los pueblos y contra el imperialismo, concretamente por la paz en Palestina, “pois non pode haber continuidade nesta masacre, neste xenocidio”, precisó. El secretario comarcal de la CIG dijo que tras la reforma de “o goberno multipartito español que se autoproclama como o máis progresista da historia” queda al descubierto “coas suas políticas neoliberais e da aplicación do programa de reformas que o plan de axuste europeo impón para acceder aos envelenados fondos Next Generation”.



Además, García afirmó que la recién renovada mayoría absoluta del PP en la comunidad autónoma “e a súa conformidade con estas políticas e con todas aquelas que reforcen a dependencia económica e política de Galicia ao sistema español, está a significar a negación dun desenvolvemento galego propio para frear o aumento do empobrecemento das clases populares”. Seguidamente, incidió en cuestiones abordadas por sus compañeros, como que la reforma laboral trajo más contratos indefinidos, pero precisó que muchos son fijos discontinuos, que no cuentan para el paro aunque no estén trabajando, y que tuvo conocimiento del caso de un trabajador del sector hostelero al que contrataron únicamente por un día en un año. Y dijo que se ha implantado el despido gratuito por no superar el periodo de prueba.