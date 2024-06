El Clúster de Acuicultura demanda apoyo a la Xunta de Galicia para hacer realidad sus últimos desarrollos tecnológicos

Santiago Cabaleiro, director del Clúster de Acuicultura de Galicia, que incluso integra a empresas del resto de la península ibérica, le trasladó al conselleiro de Mar, Alfonso Villares, su petición de ayuda para poder sacar adelante y hacer realidad sus planes ambiciosos e inversiones importantes que serán fruto de los desarrollos tecnológicos, en empleo y en nueva economía. Así se lo trasladó en la asamblea general que celebró dicha entidad y a la que le invitó para presentarle los proyectos que quieren desarrollar y pedirle que les ayude en los trámites burocráticos. “Nestes próximos 5-6 anos queremos transformar a imaxe e a panorámica da situación acuícola dos peixes de Galicia, potenciado ata niveis impensables ata hai pouco. Agora temos o coñecemento e a tecnoloxía, pero necesitamos que a Administración nos acompañe, pois sen ela non podemos saír adiante”, precisó.



“Queremos que o conselleiro coñeza as maravillas que fixemos nestes anos de traballo e investigación no noso Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura (Cetga) en Couso, coa colaboración das universidades, dos institutos oceanográficos e as empresas. Agora é o momento que xa nos toca”, le dijo Cabaleiro a Villares para conseguir el apoyo que le demandan. El director del Clúster de Acuicultura de Galicia manifestó que van a desarrollar tres especies fundamentales, como son el rodaballo, el lenguado y la trucha, precisando que las tecnologías que aplicarán son completamente diferentes a las del pasado, “pois son sustentables, integradas na paisaxe”, y agregó que esa tecnología “só existe en Galicia”. Y dijo que están en programas para captar talentos, por lo que hizo un llamamiento a los jóvenes que están estudiando que “a acuicultura é unha grande oportunidade para eles, e eso será así se convertemos as nosas propostas en realidades”.



Por su parte, Alfonso Villares destacó la importancia de la actividad acuícola en términos económicos y sociales y su “imprescindible contribución” para alcanzar la necesaria soberanía alimentaria y la sostenibilidad del sector pesquero. Así lo indicó en la asamblea general del Clúster da Acuicultura de Galicia, que se celebró en la sede del Cetga, y que es un escaparate único de puesta en valor y de la excelencia de los productos gallegos en el mercado internacional. En esa línea, el conselleiro se refirió al “firme compromiso” del Ejecutivo gallego de apostar por el conocimiento tecnológico y la innovación mediante el estudio y ejecución de proyectos I+D que sirvan de herramientas para mejorar la competitividad de las empresas del sector acuícola, promoviendo e impulsando la interacción entre los distintos agentes implicados.

Referente global

El conselleiro de Mar ensalzó el papel del clúster como referente global en acuicultura de pescados planos, tales como rodaballo y lenguado, que representa el 85% de la producción europea en estas especies. Y subrayó el carácter exportador de la piscicultura gallega, dado que el 65% de su producción finaliza en los mercados internacionales. En el marco de la visita, Villares recorrió las instalaciones del Cetga, y pudo conocer los trabajos que en él se realizan y las soluciones innovadoras que ofrece a las empresas para la mejora de productos, procesos y sistemas de producción. En el recorrido por las instalaciones, en las que le acompañó Santiago Cabaleiro, como responsable de supervisar los diferentes proyectos que reciben financiación tanto de otras empresas como de fondos públicos al amparo de las diferentes convocatorias de ayudas estatales e internacionales, el conselleiro pudo conocer otras especies con las que experimentan, como lubina y dorada, y más recientemente mero y corvina.



Villares destacó que su Consellería seguirá apostando por impulsar medidas de apoyo que favorezcan el crecimiento e internacionalización de la industria de los cultivos marinos teniendo como eje la calidad y sabor de nuestra materia prima. Y señaló que esta actividad cuenta en la actualidad en la comunidad con cerca de 2.600 empresas que emplean a más de 5.600 trabajadores y registraron una facturación los 232 millones de euros en 2023.