Un coche acaba volcado tras salirse de la vía en la Autovía do Barbanza, en Rianxo

La salida de la Autovía do Barbanza situada a la altura del kilómetro 17, concretamente en el lugar rianxeiro de Te, fue escenario poco antes de las cinco de esta tarde de un accidente de tráfico en el que un coche sufrió una salida de vía y acabó volcado fuera de la calzada, por lo que no interrumpía la circulación rodada. Fueron varios particulares que pasaron por ese lugar y otros que indicaron que incluso lo veían desde sus casas los que en torno a las 16.58 horas contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, pero no estaban seguros si había atrapados, aunque finalmente la persona que estaba dentro pudo salir por sus propios medios. Tampoco sabían si alguien precisaba asistencia sanitaria, aunque la persona que salió del vehículo estaba nerviosa y desorientada.

Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad gallega pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima. También se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, así como a la Policía Local rianxeira y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro.