La Cofradía de Aguiño muestra su preocupación por el estado ruinoso de la nave del antiguo frigorífico

La Cofradía de Pescadores de Aguiño dio conocer que está realizando gestiones para darle una solución al problema de buscarle una nueva ubicación al Club de Remo Náutico de Riveira después de que informes técnicos determinasen el estado ruinoso de la nave frigorífica que el pósito le cedió su uso desde hace cuatro años a dicha entidad deportiva mientras no contaban con una sede definitiva. Así lo indicaron sus responsables tras conocer la preocupación que hicieron pública los padres de los chicos del club ante un posible desalojo para evitar riesgos para las personas que se puedan producir debido al mal estado de las vigas, en particular, y de todo el inmueble, en general. El patrón mayor, José Antonio Santamaría, indicó que no se le ha dado un ultimátum al club de remo de que deben buscar una solución en un margen de 15 días, ni tampoco que se les vaya a desalojar. Lo que si ha querido expresar es la preocupación que tienen por el estado de dicho inmueble y que están buscando un remedio a ese problema.

Santamaría explicó que, tras escuchar la opinición de los técnicos, no van a tomar decisión alguna de arreglar esa nave "cando non ten arreglo e hai que demolelo. Neso xa está a traballar a Cofradía de Aguiño e buscar unha solución a ese frigorífico que pertence ao pósito, Estase buscando unha solución, pero non é fácil polo estado ruinoso da nave". El patrón mayor afirmó que ante el peligro y la incertidumbre de que pueda pasar algo que no se quiere que ocurra, "é polo que queremos buscar unha solución, sempre que poda realizarse". En ese sentido, dijo que él mismo ya se reunió recientemente con el alcalde para hablar de ese asunto y para buscar la viabilidad de ayudar al club de remo "como fixemos sempre por parte de Confraría de Aguiño".

El patrón mayor aguiñense recordó que le dejaron ese local al Club de Remo Náutico de Riveira "para que os rapaces non quedasen na rúa e tiveran que deixar de facer o seu deporte e irse para ás súas casas. Así, buscamos a forma de que se puideran acomodar no frigorífico. Agora, nos estamos sendo intermediarios para que, dentro do que poidamos, axudarlles coma desde o principio. Dentro das nosas posibilidades, estamos abertos a resolverlles o problema aos rapaces mentres non teñan a súa nova sede. Incluso estamos falando con Portos de Galicia. Máis xa non podemos facer".