El colegio Santa María do Castro impulsó formación para cambiar la manera de enseñar y aprender matemáticas

El CEIP Plurilingüe Santa María do Castro, en Boiro, estuvo muy atareado en los últimos días debido a que organizó una formación de matemáticas manipulativas (OAOA). Un equipo de profesionales del colegio se puso manos a la obra para desarrollar un grupo de trabajo dirigido a cambiar la forma tradicional de enseñar y aprender las matemáticas a través de otros algoritmos para las operaciones aritméticas. Este es el cuarto año que se forman en este ámbito, pero esta vez la directora, Lucía Abad, quiso ir un paso más adelante y ofrecerla a toda la comunidad docente de Boiro y Rianxo, independientemente del nivel educativo en el que da clases el profesorado.



Esta idea tuvo gran éxito de convocatoria pues el jueves reunió en el colegio Santa María do Castro a 108 personas ávidas de conocer que es el OAOA, movimiento pedagógico que no sólo pretende renovar las reglas tradicionales de las operaciones aritméticas, sino que engloba todos los aspectos de esta disciplina: numeración, cálculo, medida, geometría, estadística, azar y probabilidad, resolución de problemas y otros. Algunos materiales que se pueden usar son regletas cuisenaire, bloques lógicos y multibase, policubos, geoplano, tangram y otros.



En la primera sesión de formación de tres horas hubo tiempo para conocer los orígenes de este movimiento pedagógico que empezó en Tenerife y se extendió a otras comunidades autónomas, como Galicia, y a otros países. El ponente fue Marcos Marrero, que tenía mucho tirón y le explicó al profesorado el enfoque para enseñar al alumnado diversas estrategias de cálculo para la suma y la resta, de modo que cada uno use luego la que más se ajusta a su proceso cognitivo.

Como complemento, el ponente estuvo el viernes en las clases de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria con un taller práctico con alumnos, mezclando en forma de retos matemáticos diversas estrategias de medida con la Geometría, y que los dejó sorprendido se pueden hacer en el ámbito matemático de forma lúdica e motivadora y que les supo a poco. Ese día, en el auditorio de Rianxo y organizado por la directora del CRA, María Vázquez de la Iglesia, continuó la formación de 118 profesores de O Barbanza, Santiago, Moaña y Pontevedra, que conocieron estrategias para desarrollar multiplicaciones y divisiones, entre otros muchos contenidos.

Ya fuera de dicho plan de formación del colegio, pero relacionado con la misma temática, un grupo de docentes organizó para este pasado sábado, en horario de mañana, en la sede de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP", en Santiago de Compostela, unas jornadas OAOA en las que se matricularon 120 personas y en las uqe se desarrollaron siete talleres prácticos para todas las etapas educativas obligatorias, y que versaron sobre Geometría, capacidad y volumen, primeros pasos del cálculo de la suma y resta, pensando con los dedos, la división en Educación Primaria y Matemáticas OAOA en Educación Infantil, siendo este último impartido por dos profesoras del CEIPP Santa María do Castro, Lucía Abad Sánchez y Ana María Places Viturro.

"Oxalá nun futuro próximo se repitan estas experiencias e fagamos do Barbanza un referente en OAOA. Cremos firmemente que este tipo de formacións conxuntas onde podemos interactuar co profesorado doutros centros e niveis educativos son unha peza fundamental para crear unha rede de comunicación e de aprendizaxe mutuo. Din que é gratis soñar. Soñemos alto", conuyeron desde el colegio Santa María do Castro.