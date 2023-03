Registrada una colisión entre dos vehículos en la AG-11, en A Pobra, después de que uno de ellos se salió de la vía

La calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 31, poco después de la salida de A Mercé, en A Pobra, fue escenario en torno a las nueve menos veinticinco minutos de esta mañana de un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos vehículos. Aunque fueron varios avisos en relación a este siniestro, fue un particular que iba circulando en otro vehículo por la otra calzada hacia Ribeira el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar del suceso, pero no podía aportar más información debido a que no se había podido detener.

Según pudo saber este periódico, fue un Land Cruise, conducido por un hombre de mediana edad, el que inicialmente se salió de la vía e impactó contra la mediana y posteriormente fue un Seat Ibiza, a los mandos de una joven, el que impactó por alcance con el todoterreno.

Con esa información, desde dicho servicio de coordinación de las emergencias se dio traslado de esa información a la Policía Local de A Pobra, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la empresa de mantenimiento de la AG-11, la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruye el atestado, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Este último servicio movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico atendió en el lugar del accidente de tráfico a una de las personas que se vio implicada en ese siniestro y que sufrió una crisis de ansiedad, y la víctima solicitó el alta voluntaria sin que fuera necesario su traslado a un centro sanitario. Los agentes municipales pobrenses informaron a las nueve y cuarto de esta mañana al 112 que la autovía estaba libre, pero aún no se había recuperado la normalidad en la circulación rodada, ya que seguía cortado un carril con la señalización correspondiente, ya que el Land Cruise seguía en el lugar, ocupando el arcén y parte de un carril.