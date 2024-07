Comienzan en Ribeira siete días de la Festa da Dorna con el recorrido del Facho Dorneiro

El día más esperado para los dorneiros ya llegó a Ribeira. Un año después de la arriada de la pañoleta, a las diez de esta mañana sonaron 76 campanadas desde la iglesia parroquial de Santa Uxía para dar el pistoletazo de salida a la 76ª singladura de la Festa da Dorna, y una hora después partió de las inmediaciones del edificio del distrito marítimo el Facho Dorneiro. Fue llevado por integrantes de la peña ganadora de la pasada edición, los Back Street Bois, acompañados por representantes de otras peñas, de los niños del campamento ve verano ydel viveiro dorneiro, así como por las Amas de Casa y usuarios de la residencia de mayores, por el Malecón hasta el edificio del mercado municipal, donde siguieron por la Rúa de Galicia hasta la Praza de Compostela y luego, tras atravesar la Praza e Pontevedra, se dirigieron hacia Pedra Pateira, poniendo fin al recorrido en la dorna de piedra, donde sonó el himno dorneiro. Durante ese recorrido, se incluyó un tramo para personas neurodivergentes, sin ruidos, para que también puedan disfrutar de esta celebración.

A partir de las cuatro de esta tarde, según se recoge en el cuaderno de bitácora, llegará el momento del “enjalanamento” de fanequeiras, la ceremonia de iniciación con el pregón a cargo de Susana Sampedro, que recientemente recibió un homenaje en la ciudad, en sustitución del inicialmente anunciado de Xurxo Souto, vocalista de Os Diplomáticos de Monte Alto; además de macroqueimada, proyecciones mapeadas en las piedras de la fachada de la iglesia de Santa Uxía y el primer concierto del Rock and Dorna con la Orquestra Neverloura, que sustituye a la inicialmente prevista Orquestra Bravú Banda Xanga, que no podrá actuar "por motivos persoais de forza maior", según dio a conocer la organización.

Ruta de tapas

Para mañana, día 19 de julio, destacan la primera jornada de la ruta de tapas Estrellas Mijelín, el maratasón, un mercadillo solidario, concierto de Recambios Tucho en la Porta do Sol, nuevas proyecciones de video en el templo parroquial y el guateque con 7 pinchadiscos en la Praza de Pontevedra (Kike Varela DJ y Mateo Abelleira), la Rúa Alcalá Galiano (DJ CT, la Porta do Sol (DJ El Hijo del Médico), la Rúa do Peirao (DJ Gee), dentro del Ídolos (DJ @zuguiirg) y a Praza de Vigo (DJ Orenes), mientras que en A Caseira actuará Pan de Leña, y el Metalfest Dorneiro se celebrará en el Chiringuito de Pedra Pateira. El día 20 será el Día del Orjullo Jaiteiro, Xuntanza de Embarcacións Tradicionais, segundo día de la ruta de tapas, el gran folión en la Praza de Teruel, juegos y deportes populares de tierra en el aparcamiento de Coroso, donde también tendrá lugar después la minidisco infantil y, ya por la noche, se desarrollará la primera jornada del certamen itinerante de Canción de Tasca por las fanequeiras.

Por su parte, el domingo 21 será el día del Gran Prix de Carrilanas, a partir de las siete y media de la tarde, tras su exposición en el Malecón y subida por la cuesta de la Mámoa, la final de la Canción de Tasca (21.50 horas) en la Porta do Sol, donde horas y media más tarde está previsto el inicio del concierto del grupo Nativa. El lunes 22, en el paredón del muelle comercial serán los juegos de mar (16.00) y el Gran Premio Ícaro de Voo sen moto (18.00) y el festival Rock and Dorna en el escenario del Malecón con el inicio al Ji Jó Dorneiro, para seguidamente dar paso a los conciertos de Nadal015 (21.30), de John Pollón & Friends (23.00) y la batalla de Jallos (00.30). El día 23 será la quinta edición del maratasón infantil, el Rock and Dorna de Batea con The Tetas Van en la Area Secada, el trinautlón dorneiro a cargo de Geckos Surf School, el examen de patrones (22.20) en el escenario del Malecón, donde a medianoche habrá un concierto de Me fritos & The Gimme Cheetos.

Festivo local

Y para el último día, 24 de julio, que este años es festivo local, contempla a partir de las once de la mañana la expovarada de embarcaciones en el Malecón, para salir una hora después en dirección hacia la playa de Coroso, donde a las 14.20 tendrá lugar el pistoletazo de salida de la XXXIV Regata de Embarcacións Feitas a Machada e propulsión a Pan de Millo Gran Premio Cutre Sark en Coroso, y posteriormente se irán desarrollando la romería, juegos, el campeonato mundial de chinchimonei, el top secret con la marea dorneira inundando las calles de la ciudad desde las ocho de la tarde, el concierto de Mojinos Escozios (22.30), la entrega de la Copa da ReI (00.30) y la actuación de Quinkillada (00.40), para rematar con la arriada de la pañoleta, el asalto a las fanequeiras y la entonación del Miudiño.