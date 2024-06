La concentración Boiromotos se celebrará del 26 al 28 de julio tras dar marcha atrás en su anuncio de cancelación

A comienzos de mayo pasado, la directiva del Motoclub Boiromotos emitió un breve comunicado para hacer pública su decisión de cancelar la concentración de este año. Para ello, argumentaba que, pese a que llevaba tiempo trabajando para que ese evento anual fuese el que todos desean, la exigencia de tener que realizar un cambio de fecha ajeno a su voluntad, hizo que “las cosas se han complicado”. Insistía en que muy a su pesar, se vieron en la obligación de suspender el encuentro de este año, por entender que no se puede garantizar que el evento esté a la altura de los anteriores.



En aquel momento, sus representantes señalaron que seguían trabajando para encontrar una solución, anticipando que no iba a ser en verano “para no pisar la concentración de otros colegas”. Transcurridos unos días desde ese comunicado, la directiva de Boiromotos informó en una reunión celebrada con sus socios y posteriormente a través de sus canales oficiales, que su concentración motera se va a llevar a cabo finalmente en las fechas previstas, por lo que tendrá lugar dentro de un mes, concretamente, del 26 al 28 de julio próximos, y en el mismo lugar que siempre, en la parte inferior del parque de A Cachada y el vial situado en ese entorno, incluyendo la Avenida de Avellaneda, que desde el primer día ya estará cortada desde la rotonda y no se podrá circular por ella. Para informar a los aficionados que quieran acudir a esta cita, se elaboraron y difundieron carteles relativos a la circunstancia de que si se celebrará ese tradicional encuentro de miles de aficionados a los vehículos a motor de dos ruedas.



De todas maneras, y aunque todos los preparativos están en marcha, por ahora no se ha dado a conocer el programa de actividades, cuya confección se está ultimando, aunque se espera que haya exhibiciones, conciertos, gastronomía, concursos y más de una sorpresa. Desde la directiva de Boiromotos indican que necesitan patrocinadores y colaboradores interesados en poner publicidad, y que como en años anteriores deberán hacérselos llegar para explicarles en qué consiste y la colaboración a través de la pantalla gigante durante todo el evento, manteniéndose precios de últimas ediciones. “Vamos a trabajar todos en equipo para que el evento este a la altura de la afición motera y simpatizantes que nos visitan año tras año”, dicen sus responsables, que anuncian la celebración de nuevas reuniones de socios para ultimar detalles en la misma línea que se viene manteniendo.