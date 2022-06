Una conductora se sube a los bolardos y supera el doble de la tasa de alcohol permitida

Un vehículo se salió de la calzada en Rúa de Galicia de Ribeira y se subió por encima de los bolardos esféricos metálicos que dividen el vial. La conductora, una mujer de unos 30 años de edad, dio valores que superaban el doble de lo permitido al practicarle la prueba de alcoholemia.



Los hechos sucedieron a las 4:30 horas de la madrugada del domingo en la céntrica calle ribeirense. Las autoridades acudieron al lugar poco después y comprobaron que tanto la mujer como su acompañante se encontraban ilesas y que no había sido implicado ningún otro coche ni otras personas, según la Policía Local. Cuando procedieron a practicarle la prueba de alcoholemia, el primer valor fue de 0,62 miligramos por litro de aire espirado, mientras que el segundo fue de 0,60. Así, la conductora superaba el doble de lo permitido, que está fijado en 0,25.



Por ello, la joven ha sido propuesta para una sanción administrativa, que supone la pérdida de seis puntos de su carné de conducir y una multa que asciende a los mil euros. La realización de una segunda prueba sirvió en este caso para que la autora de los hechos no incurriera en un delito penal, ya que la tasa para que esto ocurra debe ser superior a 0,60, algo que sí había sucedido en el primer test.



Por otro lado, tampoco hubo que lamentar daños materiales, puesto que, aunque el vehículo pasó por encima de los bolardos no los arrancó ni los rompió.



La DGT recuerda que el consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los accidentes de tráfico. Además, existe la percepción de que este riesgo se asocia únicamente a niveles de consumo muy elevados, pero sus efectos negativos sobre la capacidad de conducir se observan incluso con niveles bajos de consumo, aún siendo inferior la tasa al límite legal.