Dos conductores resultan heridos en una colisión por alcance entre tres vehículos en la AC-302, en Xenxides

Una colisión por alcance entre un Peugeot 207, un Renault Clío y un Volkswagen Golf registrada en torno a las tres menos diez de la tarde de ayer en el kilómetro 6 de la carretera AC-302, a la altura del lugar ribeirense de Xenxides, se saldó con dos hombres heridos. Se trató de S.B.L., de 28 años y de Vilagarcía, que conducía el segundo de los coches citados, y S.P.A., de 27 años y de Porto do Son, que iba a los mandos del tercer automóvil referido. Uno de ellos fue evacuado al Hospital do Barbanza en una ambulancia asistencial del 061 y el otro fue llevado a ese mismo complejo asistencial por un conocido en su vehículo particular. Al lugar del accidente acudió la Policía Local, que prestó la primera asistencia a las víctima y reguló el tráfico; un equipo de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que instruye el atestado, y efectivos del GAEM, que limpiaron la calzada, así como Grúas Galicia, que retiró los coches siniestrados.