El conselleiro de Educación reitera que las necesidades de Rianxo están atendidas, pero la ANPA del Brea Segade discrepa

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reiteró ayer a preguntas realiadas por Diario de Arousa en una visita que realizó a Ribeira que las necesidades educativas de los colegios de Rianxo están atendidas, pese a las discrepancias que siguen manteniendo sus ANPA. El titular de dicho departamento autonómico señaló que, pese a que dos colegios redujeron su alumnado, ambos tienen más profesores y especialistas en AL y PT. Además, detalló que está aplicando el acuerdo con los sindicatos que permite mejorar las ratios de la relación profesor-alumno, precisando que "Galicia ten das mellores de España", y que en cuarto curso de Primaria se ha reducido la ratio máxima de 25 a 20 alumnos. Rodríguez agregó que en el caso de un aula de tercer curso que cuenta con 27 niños se trata de una cifra ponderada y no real, pues escolares con necesidades especiales computan como más, el doble o el triple. Eso mismo es lo que también se le comunicó a través de un mensaje remitido desde la Consellería de Educación a la Dirección del CEP Xosé María Brea Segade, de Taragoña, indicando que tienen todo el profesorado cubierto y que no tenían nada que reclamar, tal y como dio a conocer el presidente de la ANPA de dicho colegio, Víctor del Río.

Frente a ello, en el colegio Brea Segade se desarrolló a media tarde de ayer, tal y como estaba previsto, una foliada reivindicativa para reclamar el desdoble del aula 3º de Primaria con 27 alumnos ponderados. Su ANPA sostiene que la Consellería de Educación sólo cuenta "cabezas" y no al alumnado ponderado "incumprindo pola súa parte o acordo establecido cos sindicatos de Ensino e plasmado na Resolución do 10 de xaneiro de 2024 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos". Añadió que el departamento que dirige Román Rodríguez recurre a la ampliación del ratio establecido en la LOE (Ley Orgánica de Educación) y en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, en un 10% por escolarización tardía o forzosa "para non ter que desdobrar unidades e e non enviar mestrado a tempo completo". En este sentido, desde la ANPa señalaron que desconocen las circunstancias que rodearon a una escolarización de última hora que ha permitido la ampliación de la ratio en ese 10%, pero temen que "estívose mareando a perdiz coa escolarización dun rapaz para facela a última hora e fose considerada como forzosa".

En este sentido, la ANPA apuntó que los responsables de la Consellería de Educación sostienen que en la unidad de 3º de Primaria tienen "26 cabezas, que é como queren contar eles e e no que se amparan, pero ao neno ponderado non o contan, pois entón serían 27; e logo está outra familia pendente de que lle recoñezan a discapacidade ao seu fillo e de darlle os papeis serían 28". De igual modo, precisan que dicho departamento autonómico no tiene en cuenta ni analiza las circunstancias específicas de los centros que demandan profesores , "no noso caso, na actual unidade de 3º concéntranse un 40% de alumnado NEE e NEAE que hai que atender durante toda a xornada e todos os días lectivos do curso e non dúas horas ao día, nin dous días á semana". Ahondando en esa cuestión, la ANPA señaló que los niños con necesidades específicasde apoyo educativo o necesidades educativas especiales "son os grandes olvidados e non contan para ninguén". Ahondando en esa cuestión, puntualizó que la realidad es que "resulta imposible levar unha clase de 26 alumnos onde prácticamente a metade teñen necesidades específicas moi diferentes e, por moita vocación e empatía que teña o mestre que estea aí, é imposible levala con normalidade e atender a un grupo mixto desas características, co cal o debobre é obrigado en tódolos sentidos e por iso se fixo a nivel interno". La representación de los padres subrayaron que esa medida está jugando en su contra "xa que a Xunta asume que estamos cubertos, cando non é así"

Desde la ANPA se puntualizó que la Consellería de Educación permite que en el colegio Brea Segade haya un "desdobramento interno dificilmente sostible, que nun exercicio de vocación e empatía asume o director do centro á conta das súas horas de Dirección e Coordinación, xa que non se recoñece esa nova unidade creada para a correcta atención do alumnado e, polo tanto, tamén se denega a ampliación da xornada do mestre de apoio que non envían a modo de apósito que non acaba de tapar a ferida". En este sentido, la representación de los padres de alumnos del colegio de Taragoña reclama que "necesitamos ao director na Dirección do centro e ao mestre na aula a xornada completa". Además, señalaron que la asignatura de Informática que se encargaría de imprtir el director ya no lo hace "e eso podería repercutir no resto dos profesores, que non se sabe se o farán e en que medida". De igual modo, laa ANPA señala que esa situación repercute en el proyecto Sintaxe "xa que non cadra nos horarios".