El Consello Local de Pesca de Ribeira acuerda solicitar a Portos el cierre de la zona de trabajo entre las dos lonjas

Los miembros del Consello Sectorial de Pesca de Ribeira acordaron en su reunión en el salón de actos del centro Lustres Rivas de la capital barbanzana dirigirse a Portos de Galicia para presentarle diversas demandas, una de las cuales contempla solicitar el cierre de la zona de trabajos vinculados al mar que hay entre las lonjas vieja y nueva y que haya un control de los accesos limitado a las personas que trabajan en ese entorno, "para que mariñeiros e armadores traballen de maneira digna, con seguridade e sabendo que non vai a haber tránsito de vehículos e de persoas que non teñen nada que ver coa actividade do mar”. Fue una reunión que estuvo presidida por el alcalde. Luis Pérez, y el concejal de Mar, Fernando Abraldes, y a la que asistieron e o concelleiro de Mar e participaron representantes de las cofradías, de la lonja, de las asociaciones de los sectores del cerco y del arrastre, de los grupos de la corporación municipal, de los empresarios, de los sindicatos y de la Policía Local.

El segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, fue muy claro al resumir lo esencial de dicha reunión, precisando que el 90% de sus acuerdos de dicha reunión consisten en recordarle a Portos de Galicia sus obligaciones, pues precisó que decirle que tiene que haber luz o que no haya barcos abandonados pues generan situaciones de riesgo es algo que entra dentro de sus competencias y subsanar los problemas que haya, pero advirtió que lejos de intervenir “lo tiene abandonado”. El primer edil repasó algunas deficiencias de los puertos de todo el municipio y refirió que hay gran malestar debido a que Ribeira no está siendo prioritaria en las inversiones de la Consellería do Mar, precisando que no hay mantenimiento y que faltan elementos básicos de seguridad. También dijo que presenta carencias en iluminación, de escaleras y de argollas para amarrar las embarcaciones, así como advirtió del deterioro de las barandillas, que implica un riesgo para los marineros que trabajan en los puertos del municipio.

Por ello, dicho Consello de Pesca demandará que se renueve o reponga el sistema eléctrico de los puertos del municipio; el dragado de la dársena de Santa Uxía, algo básico si no se quiere que los barcos toquen fondo, permitiendo que los residuos del municipio se depositen en el entorno de Sálvora, pero no los del resto de localidades. Y solicitará la revitalización del sector, pues los datos de los últimos tiempos de los regidtros de ventas en la lonja apuntan un drástico e histórico descenso en las capturas y ventas, por lo que cree que es "necesario que a Consellería do Mar se implique xunto coas universidades, confrarías e con todas as entidades que traballan no mar para conseguila". Respecto a la desafectación de terrenos o infraestructuras que son de dominio portuario y que ya no tienen ese uso, el mandatario local avanz-o que ese será uno de los asuntos que le trasladarán, junto con otras cuestiones, al presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, en la reunión que tienen concertada con él en Santiago para el 28 de este mes.

Fuerzas de seguridad

También desde el sector del mar se reclamó la presencia de efectivos de la Policía Portuaria en horario nocturno para tratar de garantizar la seguridade de sus embarcaciones, así como a posta en funcionamento das cámaras de videovixilancia, actualmente inactivas. Por su parte, el Ayuntamiento ribeirense se comprometió a impulsar una mesa de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, junto con las cofradías, la lonja, las asociaciones profesionales del cerco y del arrastre, armadores y otros representantes del sector do mar, con el onjetivo de impulsar y reforzar la coordinación y conseguir que los muelles del municipio sean "seguros" y no se produzcan, robos, ni incendios, ni actos vandálicos, ni otro tipo de delitos, o de infracciones.

En definitiva, el Consello Sectorial de Pesca trasladará a Portos de Galicia su demanda para la elaboración de un plan de actuación en materias de mantenimiento, iluminación, seguridad y dragado de los muelles, incluyendo un presupuesto detallado y un calendario concreto para garantizar su seguimiento; mientras que a la Consellería do Mar le solicitará que realice un estudio científico que sirva para analizar las causas de la pérdida de produtividad de las rías gallegas, especialmente de la Ría de Arousa, y que proponga soluciones eficaces.

El concejal de Mar recordó que desde hace varios años hay dos barcos en estado de abandono y embargados que están "amarrados no porto que coñecemos como de avaría e que é necesario sacalos canto máis pronto mellor polo perigo manifesto de que afundan a causa do seu deterioro". El edil aguiñense agregó que existen antedecentes, como el del buque pesquero "L'etel" y que si ello vuelve a suceder "sería un problema ecolóxico, ademáis dun custe grande”. En referencia a la lonja vieja, Fernando Abraldes, planbteó la demanda para que se pueda habilitar como lugar de trabajo a refugio para los rederos y evitar que tengan que seguir trabajando a la intemperie en una explanada de As Carolinas. Recordó que ya estçan aprobados los dragados de Aguiño y Palmeira, por lo que reclamó que se haga también el de Ribeira, una petición que subrayó que le trasladó a la Xunta de Galicia en 2024.