El Consello Sectorial de Pesca tratará el dragado de Ribeira y Aguiño

La Concejalía del Mar de Ribeira convoca para el viernes, 14 de marzo, el Consello Sectorial de Pesca con puntos a tratar como el dragado de algunos de los puertos del municipio o la situación del marisqueo. Después de la reunión del pasado 12 de enero de 2024, el sector del mar tendrá una nueva sesión de este órgano colegiado.

A este respecto, el concejal de Mar, Fernando Abraldes, manifiesta que ‘’un punto moi importante a tratar será o dragado do porto de Ribeira e Aguiño polos constantes episodios de embarcacións que se quedan en seco’’. Añade que también se hablará sobre el alumbrado de los puertos, ‘’sobre todo, o de Ribeira, que leva cinco meses sen luz e igual, neste senso, os portos das parroquias de Corrubedo, Castiñeiras, Palmeira e Aguiño’’. Por otra parte, resalta el problema del marisqueo y ‘’cales son as medidas ou a folla de ruta que ten a Consellería en busca de atopar unha solución’’.

También se pronuncia el alcalde, Luís Pérez Barral: ‘’dende o Concello de Ribeira seguimos comprometidos co desenvolvemento do sector pesqueiro e marisqueiro, motor económico da vila’’. Desde el ejecutivo local consideran que este Consello Sectorial de Pesca será una oportunidad para tratar cuestiones importantes para los puertos y la actividad pesquera. Tratarán, además, la necesidad de que la Consellería de Mar desarrolle actuaciones de mantenimiento o garanta la seguridad y la operatividad de los puertos.

Para el regidor es ‘’fundamental’’ abordar el problema del marisqueo, ya que ‘’a situación que atravesa este sector require un estudo e definir un plan de acción claro co obxectivo de buscar solucións duradeiras e efectivas para paliar a redución da produtividade da ría’’.

Ya en el pleno ordinario del 27 de enero se trató la implantación de medidas orientadas a la recuperación de la producción de bivalvos en los bancos marisqueros instando a la Consellería do Mar al estudio de las principales causas de pérdida de producción de las rías gallegas, especialmente, de la ría de Arousa, y proponer vías para enfrentarlas. Reclamaban también aumentar las ayudas económicas a las cofradías del municipio con la finalidad de labrar y sembrar; y la puesta en marcha de un hatchery de criadero de semilla de almeja en la zona de Aguiño.