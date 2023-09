Conservas Cerqueira estrena su factoría en Rianxo diseñada para superar el concepto “usar y tirar”

Conservas Cerqueira inauguró ayer su nueva macrofactoría, tras una inversión de 28 millones de euros, que fue diseñada para superar el concepto clásico de “usar y tirar”, mediante un eficiente sistema de gestión de aguas para su reutilización en cada proceso, reintegrándose al sistema si cumplen con los estándares de calidad, pues en caso contrario se envían a la Estación de Depuración de Aguas Residuales Industriales de la fábrica. En materia energética, la planta dispone de placas fotovoltaicas instaladas en su cubierta, reaprovecha el calor necesario para la realización de los procesos, utilizándolo posteriormente en climatización, agua sanitaria, limpieza y calentamiento del agua de las calderas, entre otros avances, como una cámara de congelación completamente robotizada, con capacidad para 2.500 toneladas y que responde al concepto “puerta cerrada”, aprovechando la energía cuando la generación es mayor al consumo.



Todo ello se dio a conocer en un acto, que incluyó visitas guiadas a la factoría, protagonizado por su presidente, Juan Manuel Cerqueira, acompañado del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo; el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo. Esa nueva fábrica asume la producción de la planta de la compañía viguesa que hasta hace unos meses operaba en Pedra Pateira, en Ribeira, ampliándola, al incorporar nuevas líneas de trabajo. Se trata de la fábrica de mayores dimensiones de Cerqueira, con 18.0000 metros cuadrados en varias parcelas en el polígono industrial de Té, en Rianxo, además de la más avanzada tecnológicamente y la más eficiente desde el punto de vista medioambiental, Además, se indicó que esta planta está completamente automatizada y sensorizada mediante un sistema centralizado de gestión, así como equipada con los últimos sistemas de seguridad, como la red de exutorios en la cubierta, con compuertas automatizadas para la evacuación de humos.

Desde Cerqueira, que inició su actividad en 1890 y actualmente figura entre las 20 primeras conserveras de España, con un volumen de producción que supera los 40 millones de latas al año, se detalló que todos los pescados y mariscos que utiliza para sus conservas son capturados con sistemas que protegen a los delfines, y la producción de conservas de pescado cumple con los exigentes requisitos de la norma IFS Food. Su presidente destacó el hito histórico que supone para la compañía la apertura de “estas magníficas instalaciones” que están pensadas no sólo para producir más sino también “mejor” y siguiendo su máxima de “perseguir la excelencia”. Respecto a los desafíos del futuro indicó que pasan por la innovación y las sostenibilidad, que son dos de los pilares sobre los que han levantado su nueva factoría en Rianxo. Aprovechó para agradecer el esfuerzo y la constancia de todos los que hicieron posible alcanzar este logro, refiriéndose a los accionistas, directivos, trabajadores, clientes, proveedores, entidades financieras y administraciones públicas.

El delegado del Gobierno puso en valor el esfuerzo de la compañía para levantar “as instalacións máis modernas e punteiras dunha conserveira en Galicia e en España”. Dijo que es una nave que “encerra a investigación, o desenvolvemento e toda a innovación ao servizo de Conservas Cerqueira”. En esta línea, Blanco agradeció a la empresa su apuesta por Galicia y por la creación de empleo y riqueza desde su fundación, en 1899, y por hacerlo, además, “con responsabilidade social e sendo respectuoso co medio ambiente”. También destacó el esfuerzo de esta compañía para, generación tras generación, convertir las dificultades en oportunidades a lo largo de sus más de 130 años de historia. Por su parte, el vicepresidente primero indicó que de toda la inversión referida la Xunta de Galicia aportó cerca de 12 millones de euros a través de distintas líneas de ayudas de la Consellería do Mar. Calvo puso a Cerqueira como ejemplo de empresa consolidada que "serviu de base para levantar un sólido tecido empresarial que sitúe na actualidade a Galicia como líder e referente a nivel internacional na transformación e comercialización dos produtos do mar grazas ao fomento de sustentabilidade, innovación e calidade". Y felicitó a la compañía por su compromiso con Galicia, por generar empleo y dotar de valor añadido a los productos extraídos por la gente del mar a través de la modernización de sus infraestructuras.



“El coraje y la constancia en el trabajo son los faros que alumbran y guían a nuestras empresas para continuar avanzando pro el sendero del desarrollo, que es el único camino posible, a pesar de las incertidumbres que nos asalten y del vértigo que siempre genera la puesta en marcha de un proyecto que suponga una inversión de esta magnitud”, subrayó Juan Manuel Cerqueira, quien apostó por el hecho de que esta nueva instalación industrial contribuya al progreso de Rianxo y al desarrollo socioeconómico de O Barbanza. y de toda Galicia. Antes de iniciar la visita guiada por las instalaciones, Cerqueira y Blanco, acompañados de Bustelo y Calvo procedieron al descubrimiento de una placa en la que podía leerse encima de la fecha del acto la frase: "Inauguramos estas instalaciones con la misión de consolidar nuestra centenaria travesíade trdición, innovación y sostenibilidad. Porque llevamos Galicia dentro".

