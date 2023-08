Consternación en Rianxo y en el mundo del remo por la muerte del niño que chocó con su bicicleta contra un coche

Los vecinos de Rianxo, y por extensión del resto de O Barbanza y alrededores y, de una manera muy especial, la gente del remo se acostaron el martes y se despertaron ayer consternados y con lágrimas en los ojos al enterarse del fallecimiento de Adrián Neo Romero, el niño de 12 años que el pasado 16 de agosto resultó herido de gravedad, con politraumatismos, después del trágico accidente en el chocó con su bicicleta contra un coche aparcado enfrente del tanatorio de O Pazo. Este pasado lunes se informó que el menor había entrado en muerte cerebral, por lo que las esperanzas de que se salvase eran prácticamente nulas, y cerca de las once de la noche de este martes trascendió que había fallecido.



Fue el Club de Remo de Rianxo al que pertenecía Adrián el que difundió el luctuoso desenlace. El presidente de dicha entidad deportiva, Ramón Vicente, lamentó su muerte y seguidamente se detuvo en decir que supone la “perda dun pilar importante” para el club, y que “deixa atrás unha historia deportiva intachable, chea de éxitos”. Así, refirió que con 7 años empezó a practicar el remo como patrón en las categorías base, triunfando en los campeonatos gallegos y nacionales, y que con 12 años participó al frente de la trainera femenina en Liga Galega. Igualmente, desde el Club de Remo de Rianxo se refirieron en sus mensajes a aspectos de Adrián Neo Romero como persona, precisando que era “todo sorrisos” y que “sempre estaba disposto a botar unha man no que fixera falta e a quen lle fixera falta, deixando unha marca inesquecible en todos nós”.

Sonrisas y corazones

Ramón Vicente destacó que la alegría que les contagiaba a los demás con su sonrisa, su actitud positiva y dando lo mejor de si en cada entreno, y que a la hora de afrontar las competiciones se adaptaba a las condiciones climatológicas adversas “cunha madurez non acorde coa súa idade”. “Sin dúbida, déixanos un grande, un gañador nato, O seu corazón deixou de latexar, pero nos deixa moitos corazóns, xa que ningén se vai olvidar dos corazóns que, cos seus xestos coas mans, nos regalou en cada competición. Era un fenómenos e deixou moita huella en todos nós”, subrayó.

El féretro con los restos mortales de Adrián Neo Romero saldrán a las siete y media de esta tarde del crematorio de Rianxo, en donde están siendo velados desde las tres y media de la tarde de ayer y por el que ya han pasado cientos de personas para expresar su sentido pésame a familiares, amigos y allegados. El cadáver será llevado hasta la iglesia parroquial de Santa María de Asados, en donde se celebrará un funeral por el niño, al que desde el Club de Remo de Rianxo se le tribuitará, según indicó su presidente, "a homenaxe que se merece para hor¡nrar a súa memoria" y en el que a buen seguro que no faltarán decenas de remos y remeros para hacerle un pasillo, entre otros actos que se podrán seguir en una pantalla de grandes dimensiones que se prevé instalar en el exterior del templo, para luego ser enterrado en el cementerio parroquial.

Condolencias

Fue el propio Club de Remo de Rianxo el primero en transmitir sus mensajes de condolencias y expresar su agradecimiento tanto a Adrián Neo Romero como a su familia "por todo o aporte ofrecido a nosa entidade", y se pusieron a su disposición para todo lo que sea necesario. Desde que se difundió la noticia que nadie hubiera querido dar de la muerte de este niño de 12 años, no dejaron de producirse reacciones y de recibirse mensajes de condolencia y muestras de dolor y tristeza, incluyendo las de la comunidad educativa del IES Félix Muriel en donde estudiaba el joven y donde también lo hace su hermano, concluyendo con el deeo de "que a terra che sexa leve". Esa misma expresión también la utilizó el Club Triatlón Rianxo para sumarse al pesar por el fallecimiento de Adrián Neo, y le trasladó a su familia y amigos "o noso cariño e azos nestes duros momentos".

También llegaron las condolencias del alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, a través de sus redes sociales, indicando el "fondo pesar" por el fallecimiento de Adrián Neo Romero tras no poder superar las graves heridas que le causó el accidente que sufrió la semana pasada, y expresó su "sentido pésame ás súa familias e amizades, así como a todas s persoas do Club de Remo de Rianxo". La Policía Local de Rianxo, que indicó que es un "día triste" para la localidad y "especialmente duro" para toda la familia, amigos, compañeros y conocidos de Adrián Neo Romero, también expresó en sus redes sociales que "cada fallecido na estrada, cda ferido, cada accidente ao que asistimos, lévanos a reflexionar e a intentar mellorar as accións de prevención da siniestralidade viaria en todas as súas facelas , en todas as vías e en todo o termo municipal".

Además, entidades como el club motero Jas a Tope se unieron al sentimiento del Club de Remo de Rianxo y le dieron su más sentido pésame a toda la familia de Adrián, amigos y allegados, deseándole al niño fallecido "boa viaxe, Adrián". La propia Federación Galega de Remo compartiño el mensaje difundido por el Club de Remo de Rianxo sobre el fallecimiento de este niño de 12 años y añadió: "queremos dar o noso pésame e a nosa forza á familia de Adrián, asos seus máis achegados e amigos, así como aos compañeros do club de Remo de Rianxo". Otras entidades de la localida rianxeira y del resto de la comarca y sus alrededores relacionadas con deportes como el remo o el piragüismo expresaron sus muestras de dolor y pésame.