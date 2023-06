Convocan para el 1 de julio una concentración contra la construcción de un camping en el monte de O Chazo, en Boiro

Los vecinos de O Chazo no están dispuestos a que se construya un camping en el monte de ese lugar de la parroquia boirense de Abanqueiro, y están dispuestos a hacer lo que haga falta y llegar a donde sea para que no prospere ese proyecto. Tratarán de impedir que se destruya lo que con tanto esfuerzo les ha costado conservar durante muchas décadas, siendo una de las zonas en las que no se han registrado incendios forestales gracias a los cuidados que le han dado a ese espacio natural. Para ello, su siguiente paso es la convocatoria de una concentración para el día 1 de julio, a partir de las siete y media de la tarde, junto al monte de O Chazo, para protestar contra ese proyecto.



Lo que si quieren dejar claro los promotores de esta movilización es que ellos no se oponen a que el empresario levante esa instalación, pero que no lo haga en O Chazo, y sugieren que hay otros cinco entornos más de la comunidad de montes de Abanqueiro en los que se podría crear ese recinto de hospedaje y en los que el impacto no sería tan grande, como en A Gurita, que está próximo al monte que protegen y defienden, y que también tiene vistas a la ría. Señalan que de instalarse en ese terreno sugerido, en el que actualmente hay una gran masa de eucaliptos, se podría eliminar esa especie arbórea y cambiarla por otras especies caducifolias y autóctonas que evitarían la propagación de incendios como algunos de los que fue objeto en últimas décadas.



Además, esta semana han enviado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural un escrito acompañado de 1.390, que se sumaron a uno remitido el pasado 26 de mayo con otras 1.288 firmas, para darle a conocer su postura de que el monte de O Chazo “debe gozar da merecida protección da que gozan outros lugares da contorna, como as lagoas e charcas de Carragueiros e Abanqueiro, a punta de Neixón, o esteiro do río Coroño ou a contorna do Pazo de Goiáns”. Intentan que desde dicha Administración medien para evitar que se siga adelante con ese proyecto de construir un camping en el monte de O Chazo.

En ese comunicado, indican que se ocultó información a comuneros sobre la operación de cesión de ese terreno a una empresa durante 20 años, y que algunos comuneros que podrían oponerse al mismo fueron eliminados del censo, aunque indican que la razón que les adujeron para ello fue que el censo era muy elevado y que por eso tramitaron las bajas, “aínda que mantendo a xente finada ou moitas que non asisten habitualmente ás asembleas e outras que non cumpren os requisitos de vivir de xeito habitual en Abanqueiro para pertencer á comunidade de montes”, precisa.