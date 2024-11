Convocan un proceso de selección del personal docente del taller de empleo Torre Goiáns IV-Boiro

El Ayuntamiento boirense convoca un proceso selectivo para la contratación del equipo docente y directivo del Obradoiro de Emprego Medioambiental Torre Goiáns IV-Boiro, de 9 meses de duración, en los que se va a formar a 20 alumnos en las especialidades de instalación de elementos de carpintería y de repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas. Se contratará a un maestro para cada especialidad, un técnico medio forestal. Los interesados tienen 10 días naturales de plazo para apuntarse.

Las actuaciones que se van a desarrollar en el marco de este programa de formación para el empleo son de conservación y valorización del Camino de Santiago en O Barbanza, con mejora de su señalización y pasarelas de dicha ruta de peregrinación, , cierres en el Pazo de Goiáns, consolidación de frondosas en diversos puntos y. mejora de la franjas secundarias de incendios. Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán presentar sus instancias en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la misma en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Las bases del proceso y toda la inforamción están disponibles en la web municipal.



Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos comunes, entre los que se incluyen el de tener la nacionalidad española u otra que permita el acceso al empleo público, no padecer enfermedad o defecto

físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones a desempeñar, no haber sido despedido mediante expediente disciplinario de ninguna administración pública, no incurrir en causa de incompatibilidad.

Además, los aspirante para los puestos ofertado deberán contar con nivel de reconocimiento de lengua gallega Celga 4 y estar en posesión del permiso de conducir B; mientras que en el caso de los maestros deberán tener el título de grado universitario o equivalente y certificado profesional de habilitación para la docencia; y en el del técnico forestal contar con la titulación de ciclo formativo de grado medio en aprovechamiento y conservación del medio natural.