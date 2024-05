La corporación municipal de Rianxo acuerda reclamar al Sergas la correcta cobertura sanitaria de su población

La delicada situación en la que se encuentra el centro de salud de Rianxo, en la que falta uno de los cuatro médicos de familia del turno de la mañana y no cuentan con 3 de los cuatro facultativos deslizantes, además de que siguen sin cubrirse las tres plazas del PAC, fue motivo de debate en el pleno ordinario de la corporación municipal de la localidad. Dicho órgano aprobó a última hora de la tarde de ayer,con los votos favorables de los cinco concejales de Rianxo en Común, los cinco del PSOE y los dos del BNG, y la abstención de los cinco ediles del PP, una propuesta presentada por el grupo municipal nacionalista en la que se incluyen medidas para tratar de paliar la crítica situació. Así se dio luz verde a la creación y reunión de una comisión especial para abordar la mejora de los servicios del centro de salud, que esté integrada por representantes políticos municipales junto con usuarios y trabajadores del mismo; exigir del Sergas la correcta cobertura sanitaria de la población de Rianxo e instar a su gerencia a mantener una reunión con dicha comisión especial para garantizar la cobertura de las ausencias, y apoyar las movilizaciones de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no Barbanza en sus demandas en la comarca.

La postura de los populares fue la de apoyar los tres primeros puntos, pues los factible, interesante e indispensable", pero no así el último, con el que discrepan ya que, como dijo su portavoz, José Luis Castiñeiras, tal y como se plantea ese apoyo "é un cheque en branco", y detalló que si lo respaldarían en caso de que se tratase de alguna medida concreta, aunque también entendió si la referida plataforma se moviliza lo hace "polo ben común", aunque aclaró que también podrían votar en contra si no lo ven necesario. El concejal del PP manifestó que todos saben la problemática que tiene la Sanidad, pero también que es cierto que "se utiliza de xeito partidista por certos grupos e que se xenera coma un mantra de déficit da Sanidade, cando cremos que non é tanto como se promulga". Castiñeiras reconoció que hay déficit de personal de Atención Primaria en los centros médicos, y que por eso la Consellería de Sanidade está realizando un proceso de restructuración del sistema organizativo y de la Xerencia do Sergas.

"Establécese unha nova estapa para a mellora do sistema sanitario no que unha das bases principais do enfoque que lle queren dar é unha redución da burocracia, que supón entre un 30% e 40% do traballo dos médicos e se busca reducir esa carga laboral e potenciar a atención médica, e aumentar os recursos humanos para estes centros", indicó el líder de los populares de Rianxo, quien detalló que se está restructurando el sistema de cita previa y se quiere dar más capacidad a los propios equipos de gestión de los ambulatorios para que tengan flexibilidad y poder adaptarlas a las demandas que van teniendo a y a lsosprocesos de bajas que surgen.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Óscar Rial, además de repasar cuál estuvo siendo la postura de su partido al respecto durante los últimos años, desveló una situación que se registró ayer, a las dos de la tarde, cuando en el centro de salud de Rianxo se recibió una llamada debido a que había una persona que estaba grave "e non había quen a atendera" al registrar el centro de salud la falta de médicos. También se refirió a que cuando él sufrió un accidente, "se nin chega a haber servizo de Urxencias a situación miña sería outra". Por último, dijo que la situación que está pasando con la falta de profesionales en lso ambulatorios es un "problema maior", y que no se trata de partidismo, sino de "realidade".

Por su parte, Rianxo en Común recordó que el consultorio periférico de Taragoña sigue cerrado y que no hay algo que les haga pensar en que pueda reabrir y que "nada vai cambiar coa incorporación do novo conselleiro". Y detalló que, a la falta de médicos de Atención Primaria, se suma que en el área de Pediatría sólo cuentan con una médico y una enfermera en el turno de mañana y agregó que se precisa cubrir las plazas de médicos de la tarde y contar con PAC.