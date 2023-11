La crucense Ana María Lojo presenta esta tarde su poemario “5” en un acto que tendrá lugar en el Pazo de Goiáns

La escritora crucense Ana María Lojo Chan, que es profesora de Inglés, en Educación Infantil y Primaria, presentará a las ocho y media de esta tarde en el Pazo de Goiáns su poemario “5”, que ella misma define como muy intenso y lleno de facetas interesantes, además de considerarlo “unha homenaxe aos valores máis importantes da vida, aos momentos de felicidade, pero tamén de tristura, onde os nosos cinco sentidos poden converterse en canais de espertar y saír dos momentos difíciles”. Sobre este poemario, publicado por el Grupo Editorial Europa, la autora indica que le gustaría que quienes se sumerjan en sus versos disfruten de momentos de desconexión que tanto se necesitan.



Lojo Chan indica que “5” está lleno de emociones y sentimientos que muestran la importancia de los valores como la amistad, la perseverancia y la ilusión y los destaca como factores significativos en el día a día y “as súas estrofas nos animan a telos moi presentes”. La escritora afirma que el amor también acompañará a los lectores en ciertas líneas “e vese revalorado pola ausencia dese ser querido que tanto se bota en falta e do que nos acabamos quedando co recordo do mellor dos seus sorriso”.



Ana Lojo reconoce que fue a raíz de un regalo que recibió de sus hijos en uno de sus cumpleaños en que le regalaron un cuaderno lo que le hizo decidirse sólo a escribir poesía y a plasmar versos en los que el juego de palabras ofrece una visión diferente a ciertos aspectos tratados con familiares y amigos, donde los valores están presentes en todo momento y muestran la importancia de la vida.

Sobre el título, Ana María Lojo indicó que, aunque parezca raro, está totalmente relacionado con las letras, pues su objetivo es que “5” se pudiera leer en distintas lenguas sin echar mano de la traducción. A mayores, agregó qiue el 5 era el número favorito de su padre y también es de sus hijos, pero otro de los motivos es que lo considera un nexo común entre cada uno de los poemas ya que todos tienen cinco estrofas. "E se multiplico o 5 por sí mesmo dame como resultado o número de poemas que compoñen esta obra. No poema 5, que se titula 'Ser Feliz' foi onde percateime do pesimismo dos meus versos e intentei ver a vida con máis positivismo. E, por último, os cinco sentidos son esenciais para poder disfrutar do día a día con máis intensidad", subrayó la escritora crucense.