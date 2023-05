Cruz Roja Boiro y Jealsa renuevan su convenio de Ludieduca, que vivirá el 16 de junio su fiesta de 10º aniversario

Cruz Roja Boiro y Jealsa renovaron ayer el convenio de patrocinio de Ludieduca, que surgió en 2012 como experiencia piloto de la ONG en tres colegios boirenses para mejorar la sociedad, inculcando valores en los niños, y que con la colaboración de la conservera ahora ya está implementado en 8 colegios de Boiro y A Pobra, y cuenta con la participación de 205 escolares de 3º de Primaria. De estampar su firma en el documento se encargaron la presidenta de Cruz Roja Boiro, Rosa Abuín, y la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo. Debido a que el programa cumple su 10º aniversario, un periodo en el que ya pasaron más de 1.300 chiquillos, Natalia Romero, coordinadora de la asamblea local de Cruz Roja Boiro, indicó la ONG y Jealsa están organizando una fiesta fin de curso para el 16 de junio en el Pazo de Goiáns, con la que se quiere dar un paso más en la parte lúdico-educativa, que es que los niños se diviertan en una gincana y expositores sobre las temáticas trabajadas en el curso. Se prevé que participen antiguos alumnos -ya universitarios- en vídeos “muy emotivos”, así como profesores y miembros de Cruz Roja local y provincial.

Margarita Hermo indicó que los niños de edades comprendidas entre los 8 y 9 años, trabajan en el aula temáticas diversas como la igualdad, la integración de personas inmigrantes, la alimentación y los hábitos de vida saludables o el medio ambiente, entre otros, y que también se desarrolln actividades de ocio y tiempo libre fuera del centro educativo. Subrayó que en el marco de su propósito de mejorar la sociedad, Jealsa, a través de su programa de RSC We Sea, y Cruz Roja continuarán colaborando en el fomento de valores humanos en la infancia, un hecho que contribuye al desarrollo del individuo y a la formación de ciudadanos comprometidos e implicados con la sociedad, y que sean responsables con los que hacen. Resaltó que el respeto al diferente, la confianza, la toma de responsabilidades y la empatía son materias que no se incluyen en ninguna asignatura, pero que deben trabajarse de forma transversal, tanto en las aulas como fuera de ellas.

A este respecto, la directora de Relaciones Insititucionales de Jealsa manifestó que "el éxito de este programa, por el que ya han pasado más de 1.300 escolares, es sin lugar a dudas, fruto de la magnífica labor que los voluntarios de Cruz Roja Boiro, junto a su equipo profesional vienen realizando desde los inicios", y a los que definió como un "un equipo humano increíble", recordando de una manera especial a su impulsora, Teresa Romero. Y tambien resaltó la implicación de los centros educativos "por abrirnos las puertas al proyecto". La presidenta de la asamblea local de Cruz Roja Boiro, Rosa Abuñin, agradeciño a la conservera boirense su apoyo, pues precisó que “si no fuera por la colaboración de Jealsa no habriamos podido extender el programa por lo que le estamos muy agradecidos, no sólo por la aportación sino por la implicación que tienen en el mismo".

El director de Relacións Institucionais de la asamblea provincuial de Cruz Roja, Pedro Giménez, destacó también la colaboración de Jealsa en esta iniciativa para la comarca "para llegar a lso niños, que son el futuro de la zona"., e indicó que la organización a la que pertenece necesita de colaboraciones como esta para sus proyetos. Y, por último, dijo que lo que parenden los niños en este programa no se queda en ellos, pues lo transmiten a los suyos "para hacer una sociedad más solidaria, respectuosa, justa y preparada".