El CSIF retira la demanda contra el Ayuntamiento de Boiro en relación a sus decisiones sobre la Policía Local

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que ostenta la representación mayoritaria de los trabajadores del Ayuntamiento de Boiro, ha decidido retirar la demanda contencioso-administrativa presentada en septiembre del año pasado en nombre de la Policía Local contra o la propia Administración municipal por no negociar los calendarios laborales de la plantilla de agentes municipales y de modificar los cuadrantes y horarios de manera unilateral y sin respetar los principios de negociación, transparencia y objetividad, además de impedirles el derecho a días de asuntos propios y permiso sindical. En aquel momento, el CSIF instaba al alcalde, José Ramón Romero, a restituir de manera inmediata los derechos de los trabajadores, negociando un cuadrante y horario acordes con la conciliación laboral y familiar, y le advertía que la denegación de permisos y licencias debía estar fundamentada objetivamente y no adoptarse de forma arbitraria.



La decisión de retirar el contencioso-administrativo por parte de la CSIF la adoptó ante lo que considera “o cambio de rumbo e a boa predisposición do Goberno en aumentar a plantilla do corpo ca oferta de emprego xa publicada este ano, xunto ca de anos vindeiros”, además de destacar que el primer edil de Boiro se había comprometido públicamente con la firma del convenio con la Academia Galega de Seguridade Publica (Agasp) para que sea esta última entidad la que lleve a cabo los procesos selectivos de los futuros efectivos policiales.



“Esta ampliación da plantilla, xunto coa boa marcha na tramitación da nova Relación de Postos de Traballo (RPT) e un novo convenio colectivo que regule as condicións de traballo dos empregados públicos, unido ao compromiso do alcalde de permitir os cambios de destino dos policías que así llo soliciten, levou a este sindicato a retirar a demanda presentada no seu día”, señaló la CSIF. De igual manera, este sindicato aguarda que el Gobierno boirense establezca turnos de trabajo “mais xustos e equitativos que os actuais” hasta que la plantilla de la Policía Local tenga un numero de efectivos suficientes para poder establecer un calendario anual, “como así é o dereito dos traballadores”, precisó el sindicato.



Tras tenerse conocimiento de la retirada de la referida demanda, ha trascendido que dos de los actuales agentes que conforman la plantilla de la Policía Local de Boiro habían presentado su solicitud para su posible adscripción como funcionarios en el Ayuntamiento de Ribeira, al amparo de la convocatoria realizada por dicha Administración local para la provisión temporal en comisión de servicio de dos puestos de trabajo como policías locales en la capital barbanzana. Y el alcalde boirense dictó una resolución por la que presta su conformidad a la posible comisión de servicio de esos dos policías, con lo que el número de agentes para la prestación del servicio se verá nuevamente mermada y difícilmente se podrán cubrir todos los turnos, viéndose principalmente afectadas las noches y fines de semana, y desviándose las llamadas, por ejemplo, al cuartel de la Guardia Civil.