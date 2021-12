Denunciados tres conductores por duplicar la velocidad máxima en una zona escolar en Coroso

El radar de la Policía Local de Ribeira sorprendió durante aproximadamente una hora en la mañana de ayer a seis conductores que sobrepasaron los 55 kilómetros por hora en un control realizado en una zona escolar del municipio, que está limitada a 30. De todos ellos hubo tres que iban a más del doble de la velocidad permitida, es decir, por encima de 60. El lugar en el que se llevó a cabo ese control fue la Avenida da Coruña, enfrente de la gasolinera de Coroso, para los vehículos que iban en dirección hacia el centro de la ciudad. Las sanciones para los que iban entre 55 y 60 será la retirada de dos puntos y multa de 300 euros -se quedará en la mitad en caso de pronto pago-, mientras que a los que superaron los 60 se les detraerán 4 puntos y la multa se elevará a 400 euros.





Según pudo saber este periódico, la Policía Local empezó a hacer un control de velocidad con radar a partir de las diez de la mañana en el Paseo das Carolinas, donde también está limitada a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, durante la casi hora y media que permaneció instalado en ese lugar no hubo vehículos que excedieran los límites permitidos. Se apuntó la posibilidad de que haya influido el hecho de que se estuvieran avisando entre conductores sobre la presencia del radar en ese sitio a través de aplicaciones de mensajería rápida. A partir de las once y media, ese punto de control de velocidad se trasladó a la referida Avenida da Coruña.





En un primer momento, no se descubrió a nadie excediendo el límite de velocidad. En ese caso influyó el hecho de que en torno a esa hora salen los estudiantes del instituto o centro de formación profesional y al cruzar la carretera por los pasos de peatones obliga a los vehículos a moderar la velocidad a la que circulan. Pese a que siguieron llegando avisos por medio de mensajes en grupos creados en aplicaciones móviles, hubo a quienes no les llegó esa advertencia y no levantaron el pie del acelerador, por lo que el radar les sacó la fotografía y en próximos días les llegará a los dueños de los vehículos la notificación de la sanción correspondiente.