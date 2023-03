Denuncian la emisión irregular de informes de ser víctimas de violencia machista a usuarias del CIM de Boiro

El Ayuntamiento de Boiro dio a conocer que ya ha denunciado ante los juzgados de primera instancia e instrucción de Ribeira el resultado de las investigaciones internas para tratar de esclarecer los hechos denunciados hace varias semanas por mujeres víctimas de violenia machistas o de abusos en la infancia que fueron usuarias del Centro de Información á Muller de dicha localidad, y que frito de las mismas "detectouse a emisión irregular de informes acreditativos de situación de vítima de violencia de xénero ás mulleres participantes neste grupo. Os citados informes foron emitidos por unha traballadora que non estaba adscrita ao CIM de Boiro nin tampouco tiña as competencias para emitir ditas acreditacións". De igual modo, desde el Ejecutivo local indicaron que esa trabajadora, de la que detalla que finalizó su relación contractual con la Administración local boirense el pasado 31 de diciembre "realizou a expedición de ditas acreditacións uns días antes á finalización do seu contrato laboral e sen constar expediente administrativo algún que permita comprobar a veracidade de ditas acreditacións". En ese sentido, afirman que esas usuarias tienen en su posesión unas acreditaciones que podrían no ser válidas y que no cumplan la finalidad para a que fueron emitidas. "Uns feitos sen precedentes neste Concello, que poden chegar a ser constitutivos de delito", señalaron. Además, precisaron que la denuncia en sede judicial se presentó para "protexer a estas mulleres que dispoñen dunhas acreditacións sen as garantías xurídicas necesarias".

Por otro lado, a raíz do escrito firmado por un grupo de mujeres en rechazo por el trato recibido por profesionales del CIM de Boiro, sus declaraciones ante distintos medios de comunicación, la moción presentada por Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro) y el trámite de audiencia iniciado por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia en relación a esa denuncia, el Ayuntamiento inició el pasado 27 de enero un proceso de investigaciones internas para esclarecer los hechos ocurridos. En primer lugar, desde el equipo de gobierno se indicó que "toda esta problemática xorde a raíz da finalización do contrato laboral dunha traballadora, ao que resulta imposible dar continuidade por motivos legais. Dita traballadora xerou un vínculo moi forte con algunhas das usuarias que, tras a finalización do contrato de traballo, nunca quedaron desatendidas xa que se puxo á súa disposición o servizo de Psicoloxía do CIM para continuar coas actividades que se estaban a levar a cabo, en particular un grupo de autocoidado. O Concello de Boiro nunca puxo impedimento en que as xuntanzas deste grupo se seguiran realizando en espazos municipais, nas mesmas condicións que os demais colectivos do concello, pero nunca se volveron a rexistrar ditas solicitudes".

En relación a las denuncias específicas realizadas por este grupo de mujeres sobre la "mala praxe" recibida en las sesiones individuales y colectivas por parte de una profesional del servicio de Psicoloxía del CIM, el Gobierno local indica que de las 13 mujeres que firman ese documento , y en el que "renuncian de maneira explícita ao servizo", hay siete que nunca fueron atendidas por esa profesional. En este sentido, insiste en que no se le retiró nunca el servizo a ninguna usuaria, sino que fueron ellas las que renunciaron por escrito a la atención psicológica, y que por parte del Ayuntamiento de Boiro se puso a disposición de ellas en todo momento volvieran a recibir ese servicio "sempre e cando se solicite de maneira explícita a súa reincorporación".

Desde el Ejecutivo local destacan que durante todo este tiempo el CIM de Boiro siguió prestando su servicio de manera regular con el resto de usuarias," sendo máis de 80 as atencións prestadas polo servizo de Psicoloxía nas últimas sete semanas sen ningún tipo de incidencia ou queixa". Y en cuanta a las denuncias específicas realizadas por parte de ese grupo de mujeres víctimas de violencia de género sobre la psicóloga del CIM, dio a conocer que se le solicitó un informe detallado de las atenciones prestadas tanto en las sesiones individuales como colectivas y que fue enviado a la Secretaría Xeral de Igualdade el pasado 13 de febrero para dar respuesta al trámite de audiencia abierto por esta causa, "non obtendo aínda resposta algunha sobre dita cuestión. O Concello de Boiro vén de rexistrar unha reiteración da información presentada a fin de obter resposta por parte da Secretaría Xeral de Igualdade", concluyó el equipo de gobierno.