Denuncian zonas inaccesibles y deficiente conservación del paseo del río Arlés, en Ribeira

Vecinos y usuarios del paseo del río Arlés o Sanchanás denunciaron que no se puede utilizar esa senda peatonal debido a que adolece de una adecuada conservación y por la existencia de zonas inaccesibles. Señalan que el tramo inicial que discurre entre el puente de Artes y el Muiño de Correa es el que se mantiene en un estado más aceptable, pese a que advierten que precisa de varias mejoras, como el corte de algunas ramas que invaden el camino y la reposición de carteles informativos. De igual modo, demandan que se proceda a limpiar esa ruta con mayor frecuencia del acceso que hay desde el Centro Recreativo de Artes hasta el cauce fluvial, que recordaron que en 2021 llegó a estar intransitable debido a la maleza y que tuvo que ser un vecino con su tractor el que permitió que se pudiera usar.



En peor situación se encuentra, según los denunciantes, el tramo desde el puente de Oleiros hasta el lavadero presenta socavones debido al deterioro del firme de la senda, y añaden que eso provoca que en época de lluvias se formen grandes charcos. De igual manera, advierten que los listones de madera de los bordes del paseo están rotos, y que hasta no hace demasiado tiempo había árboles caídos que impedían el paso. También se quejan de que los carteles informativos están rotos o deteriorados y que resulta imposible el paso de personas en silla de ruedas o con diversidad funcional y que tienen dificultades para desplazarse por esa senda.



Y señalan que el tramo desde ese punto hasta Balteiro precisa de una actuación que lo iguale a los anteriores, pues es estrecho y en varias de sus partes no permite el paseo de dos personas en paralelo, además de que consideran que su firme sea válido para todos. En este sentido, sugieren que se instalen dos puentes antes y después del Muiño de Oubiña, pues el paso es peligroso y ya hubo caídas al río, y añaden que un puente que estaba previsto en el proyecto inicial no se hizo, por lo que demandan que se construya.



Estos vecinos y habituales usuarios indicaron que Suma Ribeira se ha interesado por sus quejas y que llevará al próximo pleno una iniciativa en ese sentido, en la que demandará la reparación urgente de los deterioros del paseo del río Sanchanás, la elaboración de un proyecto técnico para que esa senda alcance los más elevados estándares de accesibilidad en todo su recorrido, dotar a la senda de carteles en los que se incluyan enlaces y códigos QR que faciliten información amplia y diversa sobre la ruta y que en la difusión de las rutas se contemple información pormenorizada sobre sus características de accesibilidad.