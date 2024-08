Detectado un novo episodio de contaminación microbiolóxica na auga de baño da praia do Areal

O Concello da Pobra do Caramiñal recomenda a veciñanza e visitantes absterse temporalmente do baño na praia do Areal con motivo da detección dun novo episodio de contaminación microbiolóxica na auga. Cómpre indicar que isto é un aviso da situación no areal, pero non significa un peche do mesmo.

A Consellería de Sanidade efectuou a toma de mostras na dita praia ao abeiro do Programa de Vixilancia Sanitaria das zonas de baño de Galicia 2021-2025. Estas consisten en probas rutineiras que se realizan entre os meses de maio e setembro para coñece-la evolución da calidade das augas para o obrigado cumprimento da normativa europea.

A comunicación dos resultados da analítica chegou á Administración local na mañá deste venres, 30 de agosto, polo que se procedeu coa colocación de carteis informativos nas inmediacións da praia.

En vindeiras datas repetirase o exame para sabe-los datos que reflicte a contraanálise.