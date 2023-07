Detenida por atentar contra la Policía una mujer que supuestamente agredió a clientes de un bar en Ribeira

La Policía Local de Ribeira detuvo ayer a una mujer de 53 años y natural de la República Dominicana, aunque con domicilio en la capital barbanzana, A.M.L., a la que acusa de un delito de atentado y resistencia a agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron a las cinco menos cuarto de la madrugada en un bar de la Rúa Manzanares, en Bandourrío, cuando varias personas contactaron con los agentes para comunicar que en el interior de un local había una mujer muy agresiva y que estaba golpeando a la gente. Al llegar la patrulla, un camarero les indica que tienen retenida a la persona que estaba agrediendo a los clientes sin motivo, y a la que acompañaba su hija mayor de edad.



Los policías le indican a la mujer que la acompañan a ella y a su hija a su casa si no estaba en condiciones de ir sola, pero ella lo rechazó, por lo que le indicaron que no regresase a ese establecimiento para evitar males mayores. Los agentes se marcharon pero a los pocos minutos volvieron a llamarles porque la mujer regresó y continuó agrediendo a los clientes, por lo que volvieron al lugar y se dirigieron a ella, que ya no estaba acompañada de su hija y, sin mediar palabra, empezó a agredir a los policías con puñetazos y patadas en pecho y piernas, e incluso a uno de ellos en la cara. Por ello, procedieron a reducirla y le informaron de su arresto y del motivo del mismo, fue llevada a las dependencias policiales y, seguidamente, a la comisaría, para ponerla a disposición judicial.