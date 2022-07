Detenida una pareja en Ribeira tras agredirse mutuamente en un camping rural de la localidad

Las patrullas de guardia de las Policías Local y Nacional de Ribeira, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, acudieron en torno a la una y media de la madrugada de ayer al camping rural Ría de Arosa 2, en la parroquia de Oleiros, tras recibirse un aviso de una posible agresión mutua entre un hombre y una mujer en esa instalación. Al llegar, los agentes de las fuerzas de seguridad y el personal técnico sanitario se encontraron al varón con la cabeza ensangrentada, y aparentemente le faltaba un trozo de oreja y presentaba una lesión en el cráneo, por lo que se decidió su evacuación inmediata al Hospital do Barbanza en el vehículo asistencial, acompañado de los efectivos de la comisaría ribeirense.





Los policías comprobaron que la mujer ya no se encontraba en esas instalaciones de alojamiento pues, tal y como indicaron algunos testigos, había cogido el coche, un Toyota Corolla, se marchó del sitio y aparentemente se dirigía al hospital comarcal para ser atendida de sus heridas. Pero, transcurrido cierto tiempo, esa mujer no llegó a dicho complejo asistencial de la parroquia de Oleiros. Fue entonces cuando desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia se comunicó que un empleado de la gasolinera Agro do Forno alertó de la presencia en esas instalaciones de una mujer con el rostro ensangrentado y que estaba dentro de un automóvil. A ese lugar se movilizó la Policía Local, que se entrevistó primero con el trabajador alertante, quien les hizo indicaciones de que la persona de la que había informado se encontraba en el entorno de la zona de lavado de coches.





A continuación, los agentes municipales se dirigieron hacia esa mujer, que presentaba una herida abierta en la frente por la que sangraba bastante. Ella, de 44 años y de Noia, les reconoció que ella y su pareja habían discutido, algo que al parecer también se había producido días atrás. Los policías locales detectaron signos de embriaguez en ella y, aunque no la vieron conducir, contaban con testimonios de personas sobre ellos, por lo que la sometieron a las pruebas correspondientes, en las que arrojó tasas de 0,81 y 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que se procedió a denunciarla por un delito contra la seguridad vial y fue citada para un juicio rápido señalado para las once de la mañana del próximo martes, día 19 de julio.





Por otro lado, debido a las graves heridas que presentaba el hombre, de 44 años y de Vigo, la Policía Nacional procedió a la detención de la mujer por un delito de lesiones graves y otro de violencia en el ámbito familiar. De todas maneras, antes de llevarla a los calabozos de la comisaría, fue trasladada al Hospital do Barbanza para ser atendida de las heridas que presentaba, y por las que se procedió a la detención del varón. Tras tomarles declaración, ambos fueron puestos en libertad, y ahora están pendientes de ser citados por la autoridad judicial para continuar con la instrucción del caso. Tras quedar libre, el varón fue trasladado al Hospital de Santiago para que continuarán atendiéndole de sus lesiones.